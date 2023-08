Akce Classic Drive láká na vzácné supersporty i československé klasiky

Více než tři stovky nádherných autoveteránů a dalších raritních vozů se sjedou ze všech koutů Česka na jediné místo - na střeše pražského obchodního centra Šestka se už 2. září uskuteční mimořádná akce Classic Drive. Celková hodnota vozů bude vysoce přesahovat částku 100 milionů korun, přesto je tato výjimečná událost volně přístupná veřejnosti a vstupné je dobrovolné.



Na střeše obchodního centra Šestka se nachází možná nejpopulárnější parkoviště v Česku - nabízí totiž nádherný výhled na přistávací dráhu pražského Letiště Václava Havla. První zářijovou sobotu se ale nabídnou návštěvníkům centra trochu jiné pohledy: uskuteční se tu 8. ročník akce Classic Drive, v rámci které budou na jediném místě k vidění více než tři stovky unikátních vozů.

Návštěvníci akce, na kterou je vstupné dobrovolné, budou moci obdivovat auto-moto veterány do roku výroby 1993, ale také velmi zajímavé vozy až do roku výroby 2000. "Pro letošní rok jsme výrazně navýšili kapacitu, díky tomu si návštěvníci budou moci prohlédnout o několik desítek vozů více a jejich celková cena vysoce přesáhne hodnotu sto milionů korun. Všechny vozy přitom musejí splňovat naše kritéria, která se týkají jejich raritnosti," říká Jiří Dohnal, zakladatel akce, který první ročník uspořádal už před svou maturitní zkouškou.

V minulosti mohli návštěvníci obdivovat například Lamborghini Diablo VT nebo výjimečné Ferrari 512 Testarossa, jejichž hodnoty převyšují osm a pět milionů korun. "Ferrari nebo třeba také Dodge Viper první generace z roku 1994 byly z mimořádné sbírky pana Pokorného z Engine Classic Cars Gallery. Ta je naším partnerem také v letošním roce, proto se těšíme, jaké výjimečné auto k nám pošlou letos," říká trochu tajemně Jiří Dohnal s dovětkem, že také letos budou k vidění mimo jiné raritní supersporty z devadesátých let.

V minulém roce zavítaly na akci přes čtyři tisíce návštěvníků, podobná čísla očekávají pořadatelé také letos. Kromě vozů si přitom budou moci užít zajímavý doprovodný program se soutěžemi, do kterých se zapojí i veřejnost. "Budeme vyhlašovat nejzajímavější auta, která bude vybírat porota složená nejen z pořadatelů a odborníků, ale také z návštěvníků. Oceníme také účastníka, který dorazí z nejvzdálenějšího místa, a to včetně diváků. A zajímavá bude i soutěž Představ svoji káru, ve které může každý z účastníků říct zajímavosti o svém autě - proč a jak ho koupil, co v něm zažil, kam s ním dojel..." láká návštěvníky hlavní organizátor.



Na Šestku se nádherné historické vozy sjíždějí už od roku 2017, kdy se v moderním obchodním centru konal první ročník akce. "Pro nás je Classic Drive jednou z nejkrásnějších akcí celého roku. Jsme rádi, že se k nám majitelé autoveteránů pravidelně vracejí, protože tato akce baví nejen fanoušky aut, ale celé rodiny s dětmi, které návštěvu této akce spojují například s nákupy, obědem ve food courtu, posezením v kavárně, návštěvou dětského koutku, oblíbeného Monkey's Gymu pro děti nebo našeho fitness centra Gymstory," říká Lenka Šátková, marketingová manažerka OC Šestka.

Akce začíná v pravé poledne a probíhat bude do 18 hodin. Na místě bude k dispozici občerstvení, ale návštěvníci mohou využít také bohaté zázemí obchodního centra s jeho food courtem, obchody a dalšími službami. Nebo si mohou návštěvu zpestřit také prohlídkou umělecké Šestka SKY GALLERY.

