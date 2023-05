Až desítky tisíc korun měsíčně e-shopařům ušetří optimalizace nákladů. Oživení e-commerce se dočkají v druhém kvartálu

Obzvláště v době stagnující e-commerce a trvající vysoké inflace hledají majitelé internetových obchodů způsoby, jak zmenšit náklady na provoz a zvýšit své zisky. Už samotný výběr e-shopového řešení je dokáže snížit z desítek tisíc na jednotky měsíčně. Jedním z důležitých faktorů pro zvýšení obratu jsou automatizované e-maily, které se na něm mohou podílet až z 20 procent. Nákup stávajícího zákazníka přitom vyjde e-shop 10krát levněji než získávání nového. Podle analýzy předního dodavatele e-shopových řešení, společnosti Upgates, by se pak trh elektronické komerce mohl dočkat oživení již v tomto kvartále.



Česká e-commerce zažívá nejspíše největší zkoušku za poslední roky. Ve světle ekonomické nejistoty e-shopaři hledají způsoby, jak se se situací vyrovnat. Univerzální recept na internetový úspěch neexistuje, přesto lze aplikovat několik rad, díky nimž podnikatelé upevní svou pozici na trhu a krizi ustojí.



Nepřeplácejte za základní funkce

Výši většiny nákladů pochopitelně není snadné ovlivnit, nicméně zvýšenou pozornost by podnikatelé měli věnovat nákladům vedlejším. Mezi ně patří peníze za provoz samotného e-shopu. "Vyplatí se zkontrolovat, zda e-shopové platformě podnikatel neplatí více, než je nutné. Oblíbenou praktikou jsou především příplatky za funkce, které by se daly považovat za základní výbavu plnohodnotného e-shopu," upozorňuje Martin Pech, obchodní ředitel společnosti Upgates. Standardními funkcemi přitom mohou být funkce jako hodnocení produktu, porovnání produktů, propojení na sociální sítě, platební brány, akce typu 2+1 a podobně. Změna e-shopového řešení přitom může znamenat úsporu v řádu desítek tisíc měsíčně a majitel internetového obchodu dokáže snížit provozní výdaje na jednotky tisíc.

Neoddělitelnou součástí moderního e-shopu jsou také další rozšiřující nástroje, ať už marketingové, analytické, či účetní. Jejich přínos by měl převažovat nad náklady. "Stejně tak nebude od věci podívat se na částky, které dnes platíte platební bráně a dopravcům. Je dost možné, že od jiné společnosti získáte výhodnější nabídku," dodává Pech.

Také Alice Vránová ze společnosti Beavia z e-shopu ilovekimchi.cz, poukazuje na příležitosti k úspoře nákladů: "Nebyli jsme nuceni snižovat náklady, nicméně stále revidujeme oblasti, kde to lze, například palety či přepravky. Měsíční náklady pečlivě sledujeme a k pravidelnému monitoringu zařazujeme oblast pohledávek. V posledních měsících totiž i velcí hráči na trhu bohužel platí po splatnosti."



Vyčnívejte nad konkurencí

Český e-commerce trh patří minimálně v regionu střední Evropy mezi ty nejvíce konkurenční. Úspěch přeje těm, kteří nad svými konkurenty vyčnívají a dokáží své zákazníky zaujmout. Většina z nich se totiž rozhodne pro nákup na základě vzhledu e-shopu, jednoduchosti nákupu či optimalizaci pro mobilní zařízení. "Mnoho českých e-shopů využívá šablony, které lze přizpůsobit jen velmi omezeně. Když e-shopy vypadají jeden jako druhý, šance zaujmout náročného zákazníka klesá. E-shopaři by měli hledat řešení, které jim v tomto ohledu uvolní ruce a nebude byznys omezovat v růstu ani v ostatních aspektech," doporučuje Martin Pech.



Za pětinou obratu stojí e-mailová automatizace

Boj o internetového zákazníka je v současné době ještě vyostřenější než dříve. Mnoho z nich očekává, že od prodejce dostane něco navíc. Může jít o slevu k prvnímu nákupu, zvýhodněný set produktů, dárek a podobně. O zkušenosti se slevami se dělí také Alice Vránová: "Nejčastěji využíváme procentuální slevy na celkový nákup, přičemž jsme vypozorovali, že slevy nad 20 % mají smysl, na nižší už zákazníci příliš neslyší. Dále zahrnujeme akce na dopravu zdarma. Ta je u zákazníků velmi oblíbená zejména po růstu cen dopravného od začátku roku, kdy jsme byli donuceni situací na trhu navýšit cenu pro konečného zákazníka."

Martin Pech přitom radí, že právě teď nastal čas dát šanci taktice zajímavých nabídek. "Je lepší začít v menším měřítku, které umožní změřit úspěšnost a rentabilitu těchto kampaní. Nástroje pro automatizaci e-mailů mohou zajistit až 20 procent obratu, protože velmi efektivně přimějí k opakovanému nákupu," radí Martin Pech.

S vhodným nástrojem tedy lze konkrétnímu zákazníkovi zaslat v pravou chvíli přesně ty produkty, u kterých je největší šance pro opětovný nákup. Jako typický příklad uvádí Pech situaci, kdy si zákazník koupí kávovar, u kterého je doporučeno po půl roce vyměnit filtr. Po pěti a půl měsících obdrží e-mail s nabídkou filtrů přesně pro svůj kávovar. Aktivity podporující opětovný nákup stávajícího zákazníka přitom mohou být až 10x levnější při porovnání s náklady na získání nového.



Běžte oživení e-commerce naproti

Podle nedávné analýzy internetového srovnávače Heureka.cz z prvního čtvrtletí letošního roku poklesl meziroční obrat českých e-shopů o 13 %. Nadcházející letní sezóna by však trh měla více oživit. "Lidé jsou na internetové nakupování díky celkové výhodnosti zvyklí. Vrátí se k němu možná ještě dříve, než by se teď mohlo zdát. Situace se bude postupně zlepšovat a růst opět nabere na dynamice," doplňuje svou prognózu Martin Pech. Podle něj lze další oživení očekávat u typicky sezónního zboží, které souvisí s nástupem teplejšího počasí. Ať už jde o grily, zahradní doplňky, potřeby pro venkovní sporty a podobně. Později pak plavky, vybavení k bazénům a produkty, které souvisejí s dovolenými.