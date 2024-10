Biometan má klíčový potenciál pro budoucnost energetiky v Evropě, tvrdí experti

Výroba biometanu v Evropské unii má výrazný růstový potenciál, který může pomoci v přechodu na čistší a udržitelnější energetické zdroje, shodli se dnes odborníci na tiskové konferenci k Evropskému týdnu biometanu. V České republice je podle nich situace ohledně biometanu zatím méně rozvinutá než v jiných státech. Biometanovému průmyslu v Evropě dominují Francie a Německo. Francie má největší počet biometanových stanic, zatímco Německo největší výrobní kapacitu.

Podle Jana Habarta ze sdružení CZ Biom se v roce 2024 v Evropě nacházelo 1548 biometanových stanic. Společně produkují 6,4 miliardy metrů krychlových biometanu ročně, přičemž 80 procent z nich je připojeno k plynárenské síti. Evropská unie plánuje produkci biometanu výrazně navýšit a do roku 2030 dosáhnout výroby 35 miliard metrů krychlových ročně, s cílem 111 miliard do roku 2040 a 165 miliard do roku 2050.

V České republice je k dnešnímu dni v provozu deset biometanových stanic, přičemž do konce roku by měly být zprovozněny další dvě. Současná kapacita výroby biometanu činí 17,7 milionů metrů krychlových ročně, ale v roce 2024 bylo vyrobeno šest milionů metrů krychlových, což představuje 34 procent využití instalovaných kapacit, uvedl Ondřej Malinovský ze společnosti Gasea.

Malinovský rovněž poukázal na chybějící státní podporu pro rok 2025. Současná podpora biometanových stanic, která byla zavedena v roce 2023 a měla platit do roku 2025, zatím nedosáhla potřebné notifikace. Očekává se, že nová podpora pro biometanové stanice bude zavedena od roku 2026.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si pro tento rok stanovilo cíl vyrobit 80 milionů metrů krychlových biometanu, což se zatím plní ze 7,5 procenta. Dlouhodobé cíle MPO pro rok 2030 se pohybují mezi 500 až 700 miliony metrů krychlových.

EU se v současnosti potýká s klesající spotřebou zemního plynu, která podle posledních údajů činí 437,4 miliardy metrů krychlových. To podle Habarta umožňuje biometanu být alternativou, která by mohla významně přispět k dekarbonizaci evropského energetického sektoru.

Experti věří, že biometan má potenciál zaujmout lepší pozici i v české energetické soustavě. Biometan se podle nich může stát důležitým v dekarbonizaci energetiky, pokud se odstraní legislativní a tržní bariéry. "Otevření dveří biometanu deklarují všechny strany, ale absence konkrétních kroků v Národním klimaticko-energetickém plánu (NKEP) a Státní energetické koncepci (SEK) je stále zřetelná," řekl Malinovský.