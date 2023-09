Ceny ojetin meziročně lehce vzrostly, jejich stáří mírně pokleslo

Ojetin v inzertní nabídce neustále přibývá a jsou také mírně dražší. Za prvních osm měsíců letošního roku se na českém trhu s ojetými automobily objevilo 595 tisíc aut s mediánovou cenou 199 tisíc korun a stářím 10,8 roku - což je o 25 tisíc vozů, tedy o 4,3 procenta, více než ve stejném období loňského roku. Auta jsou také o něco dražší (medián +20 tisíc Kč), zato malinko omládla (10,8 vs 11,1 roku). Vyplývá to z analýzy celého sekundárního trhu, provedené experty AURES Holdings, největšího prodejce ojetých vozů v ČR v síti autocenter AAA AUTO a Mototechna.

Aut přibylo ve všech krajích Česka, s výjimkou Karlovarského a Jihočeského, které se podle statistik potýkají s nižší nabídkou. Nejmladší automobily se prodávají v Praze (stáří 8,1 roku), nejstarší (13,8 roku) v Ústeckém kraji; tam jsou také logicky nejlevnější (medián 120 tisíc Kč). Ze statistik vyplývají i další zajímavé údaje - například výrazný procentuální nárůst nabídky hybridů (43,5 %) a hlavně elektromobilů (87 %). Rostou ovšem z nízkých základů, a tak v celkovém mixu ojetin mají stále minimální zastoupení (1,1 % hybridy, 0,64 % elektromobily); ani další alternativní paliva do nabídky výrazně nepromlouvají (1,6 % LPG, 0,36 % CNG).

Základní parametry ojetých vozů v období leden až srpen 2023 v jednotlivých krajích ČR Kraj Medián ceny Medián tachometru Medián stáří Praha 270 000 126 557 8,1 Středočeský 185 000 160 520 11,6 Plzeňský 180 000 159 000 10,9 Jihomoravský 175 000 172 413 11,9 Moravskoslezský 169 000 162 505 11,7 Ústecký 120 000 183 206 13,8 Jihočeský 139 000 170 150 13,2 Královéhradecký 159 999 170 215 12,6 Pardubický 150 000 172 000 13,1 Olomoucký 160 000 171 261 12,3 Zlínský 185 000 166 000 11,6 Vysočina 149 000 175 000 12,7 Liberecký 130 650 179 672 13,2 Karlovarský 154 000 170 840 12,5

Významný je ovšem sedmiprocentní nárůst počtu nabídek dieselových ojetin - na sekundárním trhu se tedy letos objevilo 45 procent naftových a 51 procent benzinových ojetin. "To je zajímavý údaj, můžeme spekulovat, co za tím stojí. Pravděpodobně vyšší dovozy dieselů ze zahraničí, kde jsou nahrazovány elektromobily. Otázka je, zda budou nacházet kupce, protože v Česku jdou víc na odbyt benziny, což cítíme i na našich prodejích. V AAA AUTO zákazníci poptávají nejčastěji benzinová auta, jež tvoří 57 % našich prodejů. Jedou ale i alternativní paliva, hybridů prodáváme 1,5krát více, elektromobilů dokonce více než šestinásobek loňských objemů," říká výkonný ředitel sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna v České republice Luboš Vorlík. "Cítíme, že posun k benzinu je zřejmý, výhody dieselů pomíjejí - nové benzinové motory jsou často obdobně úsporné a cena nafty jde v poslední době výrazně nahoru," dodává Vorlík, podle nějž se diesely vytrácejí i z trhu nových automobilů. "Letos se jich prodalo jen 26 procent, 66 procent tvoří benziny, rychle rostou elektrovozy - mají už přes 2,5 procenta - i hybridy s 2,2 procenty," říká Vorlík. Tento trend u nových vozů je zřejmý už několik let, poměry benzinu a nafty jsou prakticky stejné jako v loňském a předloňském roce, zatímco do roku 2016 býval dlouhá léta poměr zhruba 54:42 ve prospěch benzinu (což časově odpovídá vypuknutí aféry Dieselgate na podzim 2015).

Doslova o výprodeji pak letos můžeme mluvit v případě vozů na CNG, jichž bylo v nabídce ojetin o 26 % víc než loni - o toto palivo kvůli jeho zdražení a neperspektivnosti do budoucna totiž ztrácejí zájem i skalní příznivci.

Stále vede Škodovka

Co se týče skladby značek, nejprodávanější jsou stále domácí Škoda (cca 150 tisíc ks), Volkswagen (81 tisíc), Ford (41 tisíc), BMW (34 tisíc), což je stejné pořadí jako v roce 2022. Na páté místo nově skočil Mercedes, který si prohodil příčku s Audi. V první desítce nejoblíbenějších značek jsou ještě Peugeot, Renault a Opel; letos vypadl Citroën, na jehož devátou příčku se letos dostal Hyundai.

Co se týče konkrétních modelů, nejvíce nabízeným vozem jsou Škody Octavia (56 tisíc), Fabia (38 tisíc) a nově Superb (18,3 tisíce) - ten sesadil z loňského třetího a čtvrtého místa Volkswageny Golf a Passat. Také škodovky jsou letos dražší - cenový medián octavie skočil ze 167 tisíc Kč na 180 tisíc, u superbu je nárůst šest tisíc (na 376 tisíc Kč). Průměrný věk se mírně snížil z 10,9 na 10,4 roku u octavie, nájezd kilometrů zůstal zhruba stejný (183 vs 185 tisíc km).

Stejně tak letos ještě nepadl rekord v nájezdu kilometrů, nejojetější je podle statistik Fiat 508 s 650 tisíc kilometry na tachometru, další tři příčky zabírají Volva - modely 460, 740, 240 a 440 - posledně uvedený byl loňský rekordman s nájezdem 763 tisíce km. Ukazuje se, že "švédské ingoty" nemají problém najet více než půlmilion kilometrů a být stále ve stavu vhodném k prodeji.

A ještě několik perliček. V letošních neuvěřitelně pestré nabídce celkem 1370 různých modelů aut figurovalo také sedm Rolls-Royců Cullinan, 125 kusů Ferrari všech modelů či třeba 13 extravagantních Renaultů Avantime. Loňské cenové rekordy však zatím nepadly - nejdražším letošním prodaným autem byl Mercedes SLR McLaren za 17,3 milionu korun, zatímco loni to bylo Ferrari Enzo za 87,5 milionu, Bugatti Veyron za 39 milionů či McLaren Senna za 33 milionů korun.