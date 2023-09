Dvojitý triumf. Hyundai Janík Motorsport ovládl pohár TCR Eastern Europe

Spanilou jízdu letošním šampionátem cestovních vozů završil tým Hyundai Janík Motorsport hned dvěma tituly. V závěrečném závodě TCR Eastern Europe na brněnském Masarykově okruhu se mu povedlo obhájit prvenství mezi týmy pro značku Hyundai a Maťo Homola si zároveň s vozem Elantra TCR dojel pro vavříny mezi jezdci. Adam Kout navíc pro tým získal i bronzové třetí místo v hodnocení jezdců.

"Gratuluji celému týmu Hyundai Janík Motorsport k fantastické sezóně, která ještě překonala tu loňskou. Už když jsme společné partnerství před dvěma lety uzavírali, věřili jsme, že můžeme mít ty nejvyšší ambice. Je skvělé, že se je podařilo tak rychle naplnit. Motorsport je důležitou součástí DNA značky Hyundai a úspěchy jako tento jasně prokazují kvalitu a odolnost našich technologií," uvedl Martin Saitz, generální ředitel Hyundai Motor Czech

V předchozí sezóně 2022 tým Hyundai Janík Motorsport vyhrál týmový titul a díky Petru Semerádovi ve voze i30 N TCR také druhé místo v pořadí jezdců. Letos posbíral pohárů ještě více i přesto, že musel čelit o poznání ostřejší mezinárodní konkurenci. Úspěšná série TCR Eastern Europe totiž přilákala množství jezdců z TCR Europe a nabídla vysokou kvalitu i atraktivní souboje. Kromě českých okruhů v Brně a Mostě se jezdilo také na maďarském Hungaroringu, rakouském Red Bull Ringu, německém Oscherslebenu a slovenském Slovakia Ringu.

"Jsem velmi šťastný, že se nám podařilo obhájit titul v rámci klasifikace týmů a společně s jezdeckým titulem Maťa Homoly získat maximum, kterého šlo v sérii TCR Eastern Europe letos dosáhnout. Je to samozřejmě práce celého týmu, bez kterého bychom nedosáhli na naše úspěchy. Naše dvouleté působení v TCR Eastern Europe bylo vždy ozdobeno ziskem titulu a já věřím, že se nám to bude nadále dařit i do budoucna. Chtěl bych ještě jednou poděkovat našim partnerům, celému týmu a především fanouškům, kteří nás silně podporují," poznamenal Václav Janík, majitel týmu Hyundai Janík Motorsport.

Jezdci sbírali medaile v upraveném modelu Elantra TCR

Letošním okruhovým náčiním týmu Hyundai Janík Motorsport byla trojice zbrusu nových vozů Elantra TCR v závodní specifikaci s dvoulitrovým turbomotorem o síle 350 koní a 460 Nm. Ten pohání přední kola skrze šestistupňovou sekvenční převodovku. Na přední nápravě jsou čtyřpístkové brzdy s kotouči o průměru 380 mm a celé auto váží jen 1265 kg i s řidičem. Hodnota každého vozu je kolem 3,5 milionu korun.

Zkušený Maťo Homola stál ze 12 závodů sezóny 2023 hned devětkrát na stupních vítězů, přičemž si odnesl po třech zlatých, stříbrných a bronzových medailích. Mistrovský titul tak získal s poměrně velkým náskokem. Záda mu kryl výborný formulový a motokárový závodník Adam Kout - ve své první sezóně v TCR Eastern Europe na medaili dosáhl hned třikrát, čtyřikrát byl těsně čtvrtý a výsledkem bylo celkové třetí místo. Nadějný mladík Carlo Czepiel pak svou první sezónu za volantem velkého auta zakončil na skvělém 5. místě.