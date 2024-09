Firma Devinn: Vodík má potenciál v nákladní dopravě, ČR v jeho využití zaostává

Vodík má velký potenciál ve vlacích nebo nákladní silniční dopravě, ale Česko v jeho využití zatím zaostává. Důvodem je nedostatečná infrastruktura, ale také vysoké náklady, řekl dnes ČTK vedoucí vývoje jablonecké společnosti Devinn Karel Souček. Firma se od roku 2017 zabývá kromě vývoje elektroniky a světlometů pro automobilový průmysl právě vývojem v oblasti vodíkových technologií. Dnes ve svém areálu lidem představila například prohlédnout vysokozdvižný vozík s vodíkovým pohonem nebo vodíkový generátor, který dokáže díky palivovému článku vytvořit elektřinu z vodíku bez hluku a emisí. Dodává tak zelenou energii třeba na hudebních festivalech.

K vidění byl i nákladní vůz značky Tatra s vodíkovým pohonem. "Kdyby měla vyrazit někam do světa, tak v Čechách může natankovat jen na dvou místech - v Praze a Litvínově," uvedl Souček. V Devinnu proto pro vůz vyvinuli transportovatelnou vodíkovou plnicí stanici.

Větší využití vodíkových technologií brzdí zatím podle Součka vysoké náklady na vodík, ale i technologie, které se pohybují v milionech korun. "Ty technologie existují, fungují, ale jsou málo rozšířené. To znamená, málo se jich vyrábí. Je potřeba je rozšířit. Jde o to vyrábět víc, a díky tomu zlevnit," řekl Souček.

Firma Devinn vznikla před deseti lety a je ryze českou společností. Ve dvou závodech v Jablonci nad Nisou a Mladé Boleslavi dnes zaměstnává 150 lidí. Jablonecký areál firmy je od loňského roku energeticky nezávislý díky fotovoltaické elektrárně, elektrolyzéru, který přebytečnou energii ukládá do vodíku, vodíkovému generátoru a úložišti. Vznikl tak uzavřený okruh takzvaného vodíkového hospodářství, které dokáže zajistit energetickou nezávislost budov firmy.

Právě vodík je podle Součka jednou z variant, kam ukládat přebytky energie vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách, i když účinnost je ve srovnání s bateriovým úložištěm méně než poloviční. "Vodík má ale obrovskou výhodu velké akumulace energie, to znamená typicky mezisezonní. V létě svítí - ukládám, v zimě spotřebovávám," uvedl. Velký smysl má podle něj vodík také v dopravě zejména u vlaků nebo kamionů, kde vycházejí vodíkové pohony co do hmotnosti lépe než elektrobaterie a výrazně rychleji je lze doplnit.