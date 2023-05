Hyundai po 50 letech představil repliku studie Pony Coupe Concept

Značka Hyundai u Comského jezera v Itálii ve světové premiéře představila repliku studie Pony Coupe Concept - téměř 50 let po debutu původního koncepčního vozu. Originální Pony Coupe Concept, odhalený na Turínském autosalonu 1974, je významným automobilem v historii značky Hyundai a jejího designu.

Hyundai odhalil nově vyrobenou studii Pony Coupe Concept na prvním ročníku akce Hyundai Reunion. Tato platforma zaměřená na historický odkaz značky zrcadlí historii značky i její budoucí směřování. Mezi osobnostmi, které se zúčastnily této akce, byli Giorgetto Giugiaro se synem Fabriziem, taktéž dlouholetým designérem.

Značka Hyundai vdechla svým pozoruhodným projektem nový život původnímu koncepčnímu vozu Pony Coupe Concept, který byl premiérově vystaven v roce 1974 na autosalonu v Turíně. Projekt repliky je projevem odvážného ducha, neúnavného nadšení a vysokých ambicí, s nimiž zaměstnanci a vedoucí pracovníci značky vybudovali globální značku. Zásadním impulzem pro její rozvoj byla právě studie Pony Coupe Concept.

"Navzdory nepříznivým podmínkám, které panovaly v průmyslu v 70. letech minulého století, vložil můj praotec a zakládající prezident společnosti Hyundai Ju-young Chung své srdce a duši do rekonstrukce korejské ekonomiky a zvyšování životní úrovně lidí po ničivé korejské válce. Nakonec dokonale uskutečnil svou vizi proměny Koreje v zemi schopnou vyvíjet své vlastní automobily," řekl Euisun Chung, výkonný předseda Hyundai Motor Group. "Rád bych vyjádřil svou upřímnou vděčnost všem spolupracovníkům z Itálie a Koreje, kteří sehráli významnou roli v úspěchu modelu Pony."

Díky svému jedinečně citlivému estetickému pojetí byl Pony Coupe Concept ve své době průkopnickým modelem. Nepříznivý vývoj globální ekonomiky na konci 70. let minulého století nicméně zabránil tomu, aby byl vůz, který mohl být prvním senzačním sportovním automobilem značky Hyundai, uveden do sériové výroby, a studie se nakonec ani nedochovala. Toto vozidlo však ztělesňuje odvahu a odhodlání značky vstoupit do segmentu sportovních vozů, a upevnit tak své dlouhodobé vedoucí postavení mezi výrobci automobilů - tento duch je i dnes základem vedoucího postavení značky Hyundai v oblastech elektrifikace a vysokovýkonné vodíkové technologie.

Nyní je tato studie považována za retro-futuristický klasický automobil, který posloužil jako inspirace při navrhování designu některých nedávno představených modelů společnosti Hyundai Motor, například "pojízdné laboratoře" N Vision 74 s hybridním elektrickým pohonem napájeným z baterií i vodíkových palivových článků nebo koncepčního elektromobilu "45", který bezprostředně ovlivnil čistě elektrický IONIQ 5.

"Schopnost zachovat věrnost pevným hodnotám, které jsme zdědili, bude v éře elektrifikace klíčovou podmínkou k tomu, abychom se stali lídry mobility budoucnosti," řekl Jaehoon Chang, prezident a generální ředitel Hyundai Motor Company. "Naše historie bude i v budoucnu určovat směr našich inovací, mimo jiné prostřednictvím platformy Hyundai Reunion a dalších komunikačních iniciativ zaměřených na náš historický odkaz."

Exteriér studie Pony Coupe Concept ve stylu "origami" se vyznačuje ladnými geometrickými liniemi, elegantní křivkou střechy, čistými povrchy bez ozdob, dynamickými proporcemi a jedinečně tvarovanými střešními B sloupky. Vnější vzhled umocňují extrémně stylizované grafické povrchové úpravy včetně lakování nárazníků v barvě karoserie. Klínovitý tvar přídě a kruhové světlomety byly v roce 1974 významnou odlišností, a i dnes působí stále nesmírně elegantně. Záď ve stylu "coda tronca" (charakterizovaném aerodynamicky tvarovanou splývavou zádí) má štíhlé výklopné víko, které poskytuje přístup k zadní části interiéru.

Minimalistický interiér s ikonickou citlivostí zdůrazňuje skořepinovou konstrukci a "plovoucí architekturu" orientovanou na řidiče. Jednoramenný volant a anatomická sedadla s dvoubarevným čalouněním a tenkými liniemi zvýrazňují futuristickou estetiku 70. let minulého století.

Giorgetto Giugiaro v odpovědi na otázku ohledně jeho první interakce se značkou Hyundai při vývoji studie Pony Coupe Concept 1973, ke které došlo více než padesát let před tímto opětovným setkáním, uvedl: "Hyundai, který tehdy neměl velké zkušenosti, nás oslovil s žádostí, zda bychom se ujali kompletního předělání designu jednoho modelu. Nejprve jsem byl skeptický, protože jsem v té době značku neznal. Na všechny z nás udělalo dojem nadšení a úsilí inženýrů společnosti Hyundai. Byli chytří, zvídaví, otevření a měli extrémní touhu učit se. Okamžitě si osvojovali pracovní metody, které byly pro ně nové. Obětovali se, aby udělali dobrý dojem - pro společnost a jejich partnery. S hrdostí a respektem sleduji, jak se tato společnost od naší první schůzky vyvíjí."

Luc Donckerwolke, prezident a kreativní ředitel Hyundai Motor Group, k tomu dodal: "Výroba repliky tohoto jedinečného vozu je milníkem v historii značky Hyundai. Tento vůz reprezentuje naše začátky i naše zaměření na budoucnost. Slouží jako odkaz budoucím generacím. Prakticky symbolizuje mobilní štafetový kolík, který předáváme z minulosti naší společnosti do její budoucnosti."

"Pony Coupe Concept odráží vděčnost naší společnosti a nadšeného ducha lidí, kteří v roce 1974 pracovali ve společnosti Hyundai Motor na náročných úkolech," řekl SangYup Lee, výkonný viceprezident a vedoucí designérského centra Hyundai. "Znovuzrození vozu Pony Coupe Concept je významným milníkem v historii značky, protože symbolizuje nejen naše začátky, ale také naše zaměření na budoucnost s našimi novými sny."

"Setkání významných osobností z rané fáze vývoje naší společnosti s týmem, který ji vede do budoucnosti, je opravdu výjimečným okamžikem," řekl Sungwon Jee, první viceprezident a globální marketingový ředitel Hyundai Motor Company. "Touto událostí také spouštíme naši platformu Hyundai Reunion, která prezentuje historický odkaz značky Hyundai. Z ní je patrné, jak naše minulé úspěchy stále slouží jako základ pro náš odvážný postoj v současnosti. Tento inovační duch je viditelný i na těchto dvou modelech a na osobnostech, které umožnily jejich realizaci."

Hyundai bude v rámci globálního projektu pro prezentaci svého historického odkazu postupně rozšiřovat novou platformu Hyundai Reunion, jejímž cílem je dále šířit vizi značky Hyundai a ukazovat směr jejího vývoje.

