Hyundai SANTA FE po radikální proměně přináší největší vnitřní prostor v segmentu

Zcela nové SANTA FE, zkonstruované na základě konceptu "Open for More", zpříjemní každodenní život propojením města s přírodou a interiéru s exteriérem

Video zveřejněné u příležitosti světové premiéry se odehrává v regionu Santa Fe v Novém Mexiku, a připomíná tak kořeny modelu

Delší rozvor náprav umožňuje v terasovitě uspořádaném interiéru komfortnější sezení ve třetí řadě a největší vnitřní prostor i páté dveře ve své třídě

Pátá generace modelu SANTA FE překypuje prémiovými komfortními a praktickými prvky výbavy, z nichž některé slaví světovou premiéru absolutně nebo v rámci své třídy

Mezi prémiové prvky výbavy patří mimo jiné relaxační sedadlo s opěrkou pro nohy, schránka pro sterilizaci předmětů zářením UV-C, bezdrátový nabíjecí systém pro dva chytré telefony a panoramatický zakřivený displej

Zcela nový model se začne v Koreji prodávat v srpnu, v Severní Americe a Evropě v první polovině roku 2024

Značka Hyundai v digitální světové premiéře představila zcela nové SUV SANTA FE. Jeho koncept "Open for More" ztělesňuje radikální transformaci modelu, jejímž ústředním prvkem je nové široké zadní výklopné víko.

Kořeny a ikonický význam označení SANTA FE, používaného od první do právě představené páté generace, připomněla digitálně přenášená globální prezentace, jež se uskutečnila v nádherném regionu Santa Fe v Novém Mexiku, který je pro modely SANTA FE zdrojem inspirace. Video ze světové premiéry názorně ukazuje, jak široký vstupní otvor v zádi zcela nového modelu SANTA FE dokonale propojuje interiér s exteriérem a uživatelům usnadňuje každodenní život. Prostor zadního úložného prostoru, který doposud sloužil pouze pro ukládání zavazadel, se nyní proměnil v otevřenou terasu pro trávení příjemných chvil v přírodě.

Pátá generace modelu SANTA FE zvyšuje atraktivitu tohoto středně velkého SUV, které je vhodné do městského provozu a současně připravené i na nejrůznější dobrodružství. Delší rozvor náprav a větší vstupní otvor v zádi vytváří největší obytný prostor ve své třídě, který se vyznačuje terasovitým uspořádáním. Nový model nabízí díky delšímu rozvoru náprav také vyšší úroveň komfortu na sedadlech ve třetí řadě.

"Toto ikonické SUV si od debutu první generace modelu SANTA FE před 23 lety získalo srdce milionů zákazníků na celém světě," řekl Jaehoon Chang, prezident a generální ředitel Hyundai Motor Company. "Odvážná a působivá identita, která dokonale splyne s nekonečnými přírodními i městskými krajinami, zajistí zcela novému modelu Santa Fe bezkonkurenční pozici na trhu středně velkých SUV."

Vnější design: V působivém vzhledu odvážného SUV se zrcadlí rostoucí trend směřující k outdoorovému životnímu stylu

Značka Hyundai při první kompletní generační obměně modelu SANTA FE od roku 2018 vsadila na neobvyklou designovou strategii. Designéři začali vůz navrhovat od zvětšeného zadního výklopného víka, které umožňuje ještě větší potěšení z přírody, a až poté se přesunuli k dalším částem vnějšího designu.

Efektivní, hranaté tvary ve spojení s dlouhým rozvorem náprav přispívají k působivému vzhledu nového modelu, zatímco výrazný a současně jemný vnější design se skvěle hodí jak do městského, tak přírodního prostředí.

"Zcela nové Santa Fe je SUV, které umožňuje nalézt dokonalou rovnováhu mezi životem ve městě a v nádherné přírodě. Santa Fe hravě zvládne cokoli od hektického rodinného itineráře až po dobrodružné kempování," řekl SangYup Lee, výkonný viceprezident a vedoucí globálního designérského centra Hyundai. "Nové Santa Fe umocňuje díky svému delšímu rozvoru náprav, prostornému interiéru a terasovitě uspořádanému prostoru v oblasti zadního výklopného víka své silné stránky typické pro SUV, a nabízí ještě více praktičnosti a komfortu než dosud, a to ve spojení s prémiovými zákaznickými zážitky."

Příď zcela nového modelu SANTA FE zanechává silný první dojem díky vysoké kapotě, světlometům s motivem písmene H a ostře definovaným blatníkům. Ucelený design světlometů ve tvaru písmene H a spodní části přídě je inspirován emblémem značky Hyundai. Výsledkem je odvážný a osobitý vzhled.

Prodloužený rozvor náprav posiluje dojem majestátnosti. Jeho čistě tvarované boční stěny završuje odvážná linie střechy ve spojení s velkoryse tvarovanými plochami kolem blatníků, robustními podběhy kol, kratším převisem karoserie vpředu a odvážným designem 21" kol[1].

Záď, odlišená širším víkem zavazadlového prostoru, umocňuje dojem bytelnosti a současně se vyznačuje jednodušším, skulpturálním vzhledem. Zadní svítilny ve tvaru písmene H ladí s motivem písmene H v designu předních světlometů. Zcela nové SANTA FE má díky tomu na silnici mimořádně osobitý vzhled.

Nový model bude na globálních trzích nabízen v 10 barvách karoserie. Jedná se o perleťové laky Abyss Black, Creamy White, Ocado Green, Cyber Sage, Pebble Blue, metalické laky Typhoon Silver, Magnetic Gray a Earthy Brass, nebo matné Creamy White a Terracotta Orange.

Vnitřní design: Horizontální a vertikální designové prvky důmyslně vyjadřují charakter ryzího SUV

Zcela nový interiér modelu SANTA FE kontrastuje s vnějším vzhledem zvýrazněnými horizontálními a vertikálními designovými prvky, ale současně ladí s charakterem a pojetím exteriéru. Design s motivem písmene H je použit na přístrojové desce a výdeších klimatizace, což umocňuje pocit otevřenosti a vytváří jedinečně vyvážený design.

Nový interiér nabízí užitečné a praktické prvky výbavy, například schránku pro sterilizaci předmětů zářením UV-C a bezdrátový nabíjecí systém pro dva chytré telefony. Uživatelé se tak mohou těšit na sofistikovanost ve spojení s praktičností automobilu kategorie SUV. Panoramatický, zakřivený displej, nabízený v této třídě poprvé, zahrnuje 12,3" zobrazovací plochy digitálního panelu sdružených přístrojů a informačního a zábavního systému. Řidiči usnadňuje čitelnost a současně zanechává luxusní dojem.

Zcela nové SANTA FE nabízí největší vnitřní prostor ve své třídě díky delšímu rozvoru náprav. Kompletně sklopná sedadla ve druhé a třetí řadě vytvářejí vzadu terasovitě uspořádaný prostor s širším přístupem. Uživatelé si tak budou moci snadno užívat pobytu v přírodě. Tento atraktivní designový prvek vznikl na základě rozboru "big data" značky Hyundai, z něhož vyplynul zájem zákazníků o outdoorový životní styl.

Měkčené materiály v interiéru modelu SANTA FE jsou vyrobeny z ekologických surovin. Týká se to například čalounění stropu, podlahových rohoží, opěradel nebo krytů a obkladů z polypropylenových vláken BCF, použitých mimo jiné u ochranných obložení, výplní dveří a částí sedadel. Zvláštní pozornost zasluhuje čalounění sedadel umělou kůží. Tento materiál minimalizuje rizika pro lidské zdraví a v Evropě je zařazen do třídy 1, která zaručuje nezávadnost pro děti do věku 3 let.

Ekologické materiály jsou použity také v exteriéru. Leskle černý lak na vnějších ozdobných prvcích obsahuje přísady z recyklovaných uhlíkových kompozitů. A lak v odstínu Ecotronic Gray, nabízený jako barva karoserie pouze na severoamerických trzích, se nanáší metodou lakování využívající přírodní dřevěné uhlí z bambusu.

Zcela nové SANTA FE se dodává s pěti barvami interiéru: Obsidian Black, Supersonic Gray, Pecan Brown, Forest Green a Black Ink.

Praktické tvarové řešení karoserie usnadní městské i outdoorové aktivity

Zcela nové SANTA FE poskytuje největší objem zavazadlového prostoru ve své třídě a prostorný vstupní otvor v zádi (objem zavazadlového prostoru 725 l, šířka zadního vstupního otvoru 1275 mm - tj. +91 l a +145 mm oproti předchozí generaci), který je skvělý pro městský životní styl a ohromí při používání vozidla v přírodě, protože nabízí velkorysý prostor pro cokoli od sportovního náčiní až po campingovou výbavu. Nový model maximalizuje funkčnost pro pobyt v přírodě díky originálně umístěnému pomocnému madlu na středním sloupku C, které usnadňuje přístup ke střeše.

Při vývoji zcela nového modelu SANTA FE byl pro značku Hyundai prioritou také vnitřní prostor pro posádku. Tento přístup zajistil cestujícím na sedadlech ve druhé a třetí řadě ještě větší prostor pro nohy. SUV nabízí v reakci na požadavky zákazníků nejlepší komfort ve třetí řadě sedadel ve své třídě (díky nastavitelnému sklonu opěradel) a více prostoru pro hlavu.

Prostor pro nohy na sedadlech ve druhé řadě se u modelu SANTA FE poháněného zážehovými motory oproti předchozí generaci zvětšil o 15 mm na 1075 mm. U hybridních verzí vzrostla délka prostoru pro nohy ve druhé řadě o 20 mm na 1055 mm. Prostor pro nohy ve třetí řadě byl prodloužen o 15 mm na 761 mm.

SUV nabízí také největší prostor pro hlavu ve své třídě. Výška stropu nad sedákem ve třetí řadě vzrostla o 69 mm na 958 mm. Výška sedáku nad podlahou ve třetí řadě se zvětšila o 30 mm na 282 mm. Sklon opěradla ve třetí řadě lze měnit v rozsahu 10 stupňů, který je v porovnání s předchozí generací také větší.

Prémiové prvky výbavy zvyšují úroveň komfortu a praktičnosti ve městě i v přírodě

Zcela nové SANTA FE nabídne uživatelům ještě více možností a cestovatelských zážitků, protože překypuje komfortními a praktickými prvky výbavy, z nichž některé jsou světovými novinkami, novinkami ve své třídě nebo vůbec nejlepšími řešeními ve své třídě.

Relaxační sedadlo s opěrkou pro nohy v první řadě umožňuje spolujezdci vpředu odpočívat v komfortní poloze s pomyslným pocitem beztíže. Sedadlo řidiče ve verzích určených pouze pro korejský trh má aktivní ergonomickou konstrukci se vzduchovými komorami, které poskytují za jízdy vyšší míru komfortu a optimální oporu. Automatická klimatizace se ovládá pomocí 6,6" dotykového displeje, který umožňuje ještě intuitivnější nastavení funkcí topení a chlazení.

V šestimístné variantě jsou ve druhé řadě umístěna samostatná sedadla s loketními opěrkami a elektricky nastavitelným sklonem opěradla. Jejich ovládání je pro cestující vzadu mimořádně snadné. Elektricky sklopná sedadla ve druhé řadě mají také nastavitelný sklon sedáku, který lze uvést do relaxační polohy. Jedná se o světovou novinku.

Zcela nové SANTA FE nabízí jako světovou novinku rovněž oboustrannou multifunkční konzolu s odkládacími prostory, které jsou přístupné pro cestující vpředu i vzadu.

Pokud výhledu dozadu brání předměty přepravované v zavazadlovém prostoru, ocení řidiči digitální vnitřní zpětné zrcátko, které jim poskytne přehled o dění za vozem. Digitální vnitřní zpětné zrcátko nabídne řidiči lepší a jasnější obraz situace za vozem také za tmy, aniž by docházelo k oslňování.

Mezi další komfortní a praktické prvky výbavy zcela nového modelu SANTA FE patří bezdrátový systém pro rychlé nabíjení dvou chytrých telefonů. Součástí výbavy je také vstup USB typu C (max. 27 W). V horní části uzavíratelné odkládací schránky před sedadlem spolujezdce vpředu je v modelu SANTA FE poprvé umístěna UV-C sterilizační přihrádka, která zajistí snadnou sterilizaci často používaných předmětů, například mobilních telefonů, peněženek atd.

Bezdrátové aktualizace OTA (Over-the-Air) budou průběžně zajišťovat nejnovější software pro systémy vozidla. Bezdrátové aktualizace klíčových řídicích jednotek vozidla probíhají bez nutnosti navštívit servisní centrum Hyundai.

Další novinkou ve své třídě je Digitální klíč 2 pro přístup do vozidla, spuštění motoru a dálkové ovládání pomocí chytrého telefonu zákazníka, a to prostřednictvím protokolů NFC (Near-field Communication; vysokofrekvenční bezdrátová komunikace na krátkou vzdálenost), BLE (Bluetooth Low Energy; standard pro energeticky úspornou bezdrátovou komunikaci) a UWB (Ultra-wideband; širokopásmová bezdrátová komunikace krátkého dosahu využívající velkou část rádiového spektra).

Radarový systém upozorňování na cestující vzadu ROA (Rear Occupant Alert) je bezpečnostní opatření, které po vypnutí zapalování preventivně připomene řidiči, že v zadní části interiéru sedí cestující.

Aktivní asistenční systémy a bezpečnostní prvky poskytují řidiči větší pocit jistoty

Zcela nové SANTA FE má rozsáhlou výbavu zahrnující velký počet asistenčních systémů a bezpečnostních funkcí, které usnadňují řidiči řízení a zvyšují jeho jízdní komfort i pocit jistoty, ať se jedná o každodenní dojíždění, nebo víkendové dobrodružství.

Autonomní nouzové brzdění FCA 2.0 (Forward Collision-Avoidance Assist 2) aktivuje výstražné upozornění a nouzové brzdění, pokud vpředu jedoucí vozidlo náhle zpomalí nebo systém detekuje riziko čelní kolize.

Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LFA 2 (Lane Following Assist 2) využívá kameru na čelním okně. Systém rozpozná nežádoucí změnu směru jízdy a mírnými zásahy do řízení vrátí vozidlo zpět doprostřed jízdního pruhu.

Nový asistent pro sledování únavy řidiče DAW (Driver Attention Warning) analyzuje pozornost řidiče a v případě nutnosti jej upozorní. Systém pro monitorování řidiče DMS (Driver Monitoring System), novinka značky Hyundai v Severní Americe, analyzuje životní funkce řidiče, aby byla zajištěna vyšší úroveň bezpečnosti jízdy.

Inteligentní tempomat SCC 2 (Smart Cruise Control 2) spolupracuje s navigačním systémem a pomáhá udržovat bezpečnou rychlost jízdy i v zatáčkách na dálnici. Asistent jízdy po dálnici HDA 2 (Highway Driving Assist 2) pomáhá udržovat bezpečnou rychlost jízdy a vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. Řidiči také usnadňuje změnu jízdního pruhu při jízdě na dálnici a za jízdy udržuje vozidlo uprostřed jízdního pruhu.

Mezi další asistenční systémy a bezpečnostní funkce modelu SANTA FE patří Rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost s inteligentním tempomatem ISLA (Intelligent Speed Limit Assist), zadní kamera RVM (Rear View Monitor), upozornění na projíždějící vozidla při couvání RCCA (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist), senzory vzdálenosti od překážek při parkování vpředu a vzadu PDW (Forward/Rear Parking Distance Warning), 360° kamerový systém SVM (Surround View Monitor), Dálkově ovládaný autonomní parkovací asistent RSPA (Remote Smart Parking Assist) a asistent pro bezpečné vystupování SEA (Safe Exit Assist).

Rozsáhlý výběr hospodárných pohonů pro cestování po městě i pro dobrodružné výpravy do přírody

V Evropě vč. českého trhu bude zcela nové SANTA FE nabízeno se dvěma variantami pohonu. Hybridní jednotka založená na přeplňovaném zážehovém motoru 1,6 litru (Gamma III 1.6T GDI HEV + 6AT) nabízí nejvyšší výkon 180 k a maximální točivý moment 265 Nm. Doplní ji její plug-in hybridní varianta (Gamma III 1.6T GDI PHEV + 6AT) s nejvyšším výkonem 160 k a maximálním točivým momentem 265 Nm.

V Koreji a Severní Americe bude zcela nové SANTA FE k dispozici taktéž se dvěma variantami pohonu. Přeplňovaný zážehový motor 2,5 litru (Theta III 2.5T GDI + 8DC) poskytuje nejvyšší výkon 281 k a maximální točivý moment 421 Nm a v nabídce je doplněn výše zmíněnou hybridní jednotkou Gamma III 1.6T GDI HEV + 6AT.

V určitých regionech budou mít zákazníci pro zcela nové SANTA FE na výběr také zážehový motor 2,5 litru (Theta III 2.5 GDI + 8AT) s nejvyšším výkonem 194 k a maximálním točivým momentem 246 Nm.

Budoucí marketing, prodejní plány a představení studie XRT Concept

Na evropské trhy - včetně toho českého - bude zcela nové SANTA FE uvedeno v první polovině příštího roku. Prodej pro korejský trh bude zahájen již ve druhé polovině tohoto roku. Severoamerická premiéra se uskuteční na letošním autosalonu v Los Angeles.

"Originální SANTA FE bylo naším úplně prvním SUV v USA. V současnosti máme velmi uznávané a respektované portfolio 14 modelů SUV, jehož součástí jsou modely poháněné spalovacími motory, elektromotory, hybridními a plug-in hybridními systémy i palivovými články na vodík," řekl José Muñoz, prezident a globální provozní ředitel Hyundai Motor Company. "S modelem SANTA FE 2024 budeme pokračovat v pozoruhodné transformaci značky Hyundai i celého segmentu SUV. Zcela nové SANTA FE je perfektním partnerem pro každodenní dobrodružství v moderním, prémiovém pojetí."

Značka Hyundai odhalila také koncept XRT Concept, navrženou pro uspokojení rozmanitých potřeb outdoorových nadšenců. XRT Concept sebejistě a snadno zvládne i náročné terény a nabízí všestranné užitné vlastnosti pro outdoorový životní styl. Zatímco je verze SANTA FE Calligraphy určena pro prémiové městské životní styly, XRT Concept maximálně podnítí dobrodružného ducha a svým zaměřením vyvolá touhy všech lidí, hledajících potěšení z pobytu v divoké přírodě.

Technické údaje Zcela nové SANTA FE Pohon Theta III 2.5 GDI (8AT)* Nejvyšší výkon 194 k a nejvyšší točivý moment 246 Nm Theta III 2.5T GDI (8DCT)* Nejvyšší výkon 281 k a nejvyšší točivý moment 421 Nm Gamma III 1.6T GDI HEV (6AT)* Nejvyšší systémový výkon 230 k a nejvyšší systémový točivý moment 3510 Nm Gamma III 1.6T GDI PHEV (6AT)* Nejvyšší výkon 265 k a nejvyšší systémový točivý moment 350 Nm4 Vnější rozměry Délka 4830 mm Šířka 1900 mm Výška střecha 1720 mm/podélné střešní nosiče 1770 mm střecha 1730 mm/podélné střešní nosiče 1780 mm (stupeň výbavy Calligraphy) Rozvor náprav 2815 mm Výška stropu nad sedákem (normální/se střešním oknem) Vpředu 1045/1020 mm 2. řada 1030/1007 mm 3. řada 958 mm Prostor pro nohy Vpředu 1052 mm 2. řada 1075 mm 3. řada 761 mm Šířka interiéru v úrovni ramen Vpředu 1511 mm 2. řada 1475 mm 3. řada 1360 mm Objem zavazadlového prostoru/šířka vstupního otvoru v zádi 725 l[2]/1275 mm

(+91 l/+145 mm oproti předchozí generaci modelu SANTA FE) Pohon 2.5 GDI 2.5 T-GDI 1.6 T-GDI HEV 1.6 T-GDI PHEV Hmotnost (kg) 2060 2155 2225 2295 Zrychlení 0-100 km/h (s) 11,5 8,0 9,5 9,1 Nejvyšší rychlost (km/h) 198 210 (F/C) 190 190 Spotřeba paliva (l/100 km) - 9,1 6,5 37 g/km Pneumatiky 235/60 R 18, 255/45 R 20, 255/45 R 21 Brzdová soustava Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením Barvy karoserie 10 barev karoserie na globálních trzích: Perleťové laky Abyss Black, Creamy White, Ocado Green, Cyber Sage, Pebble Blue, metalické laky Typhoon Silver, Magnetic Gray a Earthy Brass, nebo matné Creamy White a Terracotta Orange. Barvy interiéru Obsidian Black, Supersonic Gray, Pecan Brown, Forest Green a Black Ink.

* Poznámka pro redaktory: Údaje o spotřebě paliva nejsou zatím finální. Použijte výše uvedené předběžné údaje. Specifikace a prvky výbavy vozidla se mohou lišit v závislosti na zemi/regionu a mohou se měnit bez předchozího oznámení.

[1]Nabídka kol dodávaných na přání se může lišit v závislosti na zemi/regionu.

[2] Podle normy VDA