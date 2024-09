iPhone patří ke klíčovým produktům Applu, prodalo se ho přes 2,5 miliardy kusů

Výběr informací o mobilních telefonech iPhone americké technologické společnosti Apple (dnes by měla firma představit nový model iPhone 16):

- Firma Apple dlouhodobě patří k hlavním hráčům na poli počítačového průmyslu. Telefony iPhone jsou klíčovým produktem firmy s vykousnutým jablkem v logu a na tržbách jedné z nejhodnotnějších firem světa se podílejí zhruba polovinou. Dosud se celosvětově prodalo podle odhadů přes 2,5 miliardy iPhonů.

- Americká společnost Apple se loni poprvé stala největším světovým dodavatelem chytrých telefonů. Sesadila jihokorejský Samsung, který si pozici jedničky držel od roku 2011, kdy na první příčce vystřídal finskou Nokii. Apple loni podle průzkumu společnosti IDC zvýšil dodávky svých iPhonů o 3,7 procenta na 234,6 milionu kusů. Jeho podíl na globálním trhu tak stoupl o 1,3 procentního bodu na 20,1 procenta. Dodávky Samsungu naopak klesly o 13,6 procenta na 226,6 milionu přístrojů a jeho podíl na trhu se snížil na 19,4 procenta z 21,7 procenta předloni. Další tři příčky patří čínským společnostem. Na třetí pozici skončila značka Xiaomi a na čtvrté Oppo.

- Vzhledem k prodejním úspěchům iPhonu si už asi málokdo vzpomene, že první zkušenost kalifornské společnosti Apple s trhem mobilních telefonů nebyla příliš šťastná. V roce 2004 se firma spojila s tradičním výrobcem mobilů, americkou Motorolou, a společně uvedly na trh přístroj Motorola ROKR E1. Šlo o vcelku tuctový model, jenž se od záplavy podobných mobilů odlišoval vlastně jen přístupem do applovského internetového obchodu s hudbou. Mobil nezaujal a jeho prodeje tomu odpovídaly.

- I přes tento neúspěch se Apple plánu na vlastní mobil nevzdal. Z prvotního zaváhání si nicméně odnesl poučení, že chce-li uspět, bude muset přijít s výrobkem, který se od konkurence radikálně liší. Očekávání zákazníků spojená s novým produktem byla značná a jejich zvědavost podněcoval i fakt, že firma si veškeré informace o něm žárlivě střežila. Už řadu měsíců před tím, než byl iPhone oficiálně představen, se internet rojil spekulacemi o tom, jakými funkcemi bude přístroj disponovat a hlavně, jak bude vypadat.

- První generace iPhonu, která byla představena v lednu 2007 a do prodeje ve Spojených státech šla v červnu téhož roku, překvapila především tím, že na čelní straně přístroje bylo pouze jedno jediné tlačítko. Veškeré ovládání se totiž dělo prostřednictvím dotykové obrazovky, jež byla optimalizovaná pro ovládání prsty. Přístroj navíc dokázal reagovat i na dotyk více prsty najednou, takže třeba zvětšení obrázku se provádělo prostým roztažením palce a ukazováčku. Byla to drobnost, ale přinejmenším ve své době velmi efektní. S následující generací, k jejímž hlavním vylepšením patřila podpora 3G datových přenosů, Apple spustil App Store, což je obchod s aplikacemi pro přístroje od firmy. Zlomem byl design iPhonu 4, který byl rekordně štíhlý a zároveň hranatý. Milníkem bylo září 2014, kdy byly představeny verze 6 a 6 Plus s rozdílnou velikostí, přičemž větší z obou modelů měl obrazovku s úhlopříčkou 5,5 palce.

- Další výraznější inovace přinesl iPhone X představený v září 2017, který ztratil charakteristické domovské tlačítko a naopak dostal schopnost rozeznat obličej uživatele a díky tomu se odemykat. Zároveň byl poprvé osazen displejem OLED, který využívá technologii organických elektroluminiscenčních diod a poskytuje jasnější barvy a větší kontrast. Model iPhone 12 představený v září 2020 zase jako první dokázal využívat mobilní sítě páté generace (5G). O rok později byl představen iPhone 13, který přinesl větší výdrž baterie, výkonnější fotoaparát i úložiště s minimální kapacitou 128 GB. U modelu iPhone 14, který Apple představil v září 2022, firma upustila od verze mini a přidala model s větší obrazovkou. "Čtrnáctky" jsou také schopné rozpoznat náraz při autonehodě a v případě nouze odeslat tísňovou zprávu přes satelit.

- Loni v září firma představila zatím poslední řadu iPhone 15. Firma u této řady přešla z vlastního nabíjecího konektoru Lightning na rozšířenější systém USB-C, jehož jednotné používání se rozhodla prosadit Evropská unie. Dnes by měl Apple představit novou řadu iPhone 16. Základní modely zůstanou zvenku stejné, ale vylepšená verze Pro se zřejmě zvětší. Největší změnou by měl být nový software v čele s funkcí umělé inteligence (AI), kterou Apple označuje jako Apple Intelligence. Funkce AI se ale zřejmě objeví později, než se očekávalo a nové přístroje iPhone 16 tak zřejmě tuto funkci získají až při aktualizaci softwaru.

- Pravdou je, že iPhone nebyl ani zdaleka prvním mobilem s otevřeným operačním systémem, tedy takzvaným smartphonem neboli chytrým telefonem. Už několik let před operačním systémem iOS, na němž je iPhone založen, kralovaly světu smartphonů operační systémy Symbian a Windows Mobile.

- Přes poměrně vysokou cenu a navzdory určitým funkčním omezením se iPhonu podařilo prorazit. Svůj podíl na tom jistě měl tradičně propracovaný marketing firmy Apple, který z výrobků s logem nakousnutého jablka dokáže udělat neodmyslitelnou součást moderního životního stylu. Hlavní faktor úspěchu iPhonu však spočíval v něčem jiném. Zavedení výrobci chytrých telefonů do té doby cílili na technické fajnšmekry, jimž nevadil někdy poněkud komplikovanější způsob práce s těmito zařízeními. Apple naopak svůj přístroj navrhl tak, aby byl přístupný i pro masového uživatele, pro něhož je intuitivní ovládání důležitější nežli možnost experimentovat s nastavením nejrůznějších funkcí.

- Společnost Apple oficiální statistiky prodaných chytrých telefonů iPhone již několik let nezveřejňuje. Odbyt iPhonů do roku 2015 nepřetržitě rostl, kdy dosáhl podle odhadu rekordu 231 milionů prodaných kusů, v roce 2016 však zaznamenal tři čtvrtletní poklesy za sebou. V následujících dvou letech se odbyt stabilizoval, začátkem roku 2019 ale utrpěl výrazný propad kvůli zhoršeným ekonomickým podmínkám v Číně a iPhonů se prodalo pouze 187 milionů kusů. V roce 2020 se počet prodaných kusů tohoto chytrého telefonu navzdory pandemii koronaviru dostal těsně pod dvousetmilionovou hranici. Podle odhadu agentury Asymco v září 2021 Apple překonal ve světě hranici dvou miliard prodaných iPhonů.