IT pozicím kralují personální informatici. Berou i 200 tisíc měsíčně

Obří databáze s miliony dat o zaměstnancích. Spustit tak složitý systém trvá běžně celý rok. Firmy si k tomu najímají speciální projektové manažery, stojící na pomezí IT a personalistiky. Ti jsou nyní nejcennější kořistí v hledáčku lovců hlav.



Docházky, výplaty, daně, školení, plánování. Kompletní data o každém zaměstnanci lze v moderním operačním systému zobrazit na jediné kliknutí. Obří databáze o milionech položek jsou pro velké firmy a korporace klíčové a za jejich implementaci platí zlatem. Projektoví manažeři, kteří se na nasazení a správu těchto systémů specializují, jsou nyní nejžádanějším zbožím na trhu. Firmy si ty nejlepší cení i na 200 tisíc korun měsíčně, ale i ti o něco méně zkušení berou běžně kolem 130 tisíc. "Opakovaně jsem se setkala s tím, že sami uchazeči kroutili hlavou, jak velké peníze jim zaměstnavatelé nabízejí," říká headhunterka Tereza Černá ze společnosti R4U, která se jejich hledáním zabývá.



Co je to HRIS?

Tuto disciplínu označují personalisté zkratkou HRIS: human resources information systems, tedy informační systémy pro lidské zdroje. Největšími z nich jsou SAP SuccesFactors a WorkDays, existuje však i řada menších. Profesi vykonávají nejčastěji IT specialisté, kteří částečně zběhnou do personalistiky, typicky například softwarový inženýr, který se v určité fázi stane součástí personálního oddělení velké firmy, kde se i nadále věnuje zpracování dat, často v oblasti odměňování, a postupně pronikne do dalších personálních procesů. Často sem míří také ekonomové či datoví analytici. A proč jsou tak vzácní? "Jedná se o projektové manažery, kteří perfektně rozumějí fungování monstrózních databází, ale zároveň musejí mít cit pro specifika a procesy jednotlivých firem. Každá korporace tvoří složitý a svébytný organismus, každá klade na svou personální databázi trochu jiné požadavky, byť technická podstata systému je stále stejná," vysvětluje Tereza Černá. Spuštění takové databáze navíc trvá běžně i celý rok a pracuje na něm tým třeba o deseti či patnácti lidech, který si HRIS manažer sám složí.



Nejperspektivnější obor. Ale je třeba si pospíšit

Díky probíhající digitalizaci se nyní firmy předhánějí v tom, aby své personální informační systémy spustily. Mít všechny podstatné informace o každém zaměstnanci na jednom místě a s možností s nimi účelně pracovat, to představuje klíčovou konkurenční výhodu. Lovci hlav tedy predikují, že v příštích letech budou mít personální informatici žně. Jakmile však bude trh saturován, zájem o ně se poněkud utlumí. Obor HRIS se tedy jeví být právě nyní tím nejperspektivnějším. "Pozorujeme, že se celá personalistika přesunuje od měkké komunikační disciplíny k tvrdým datům. Předpokládáme, že právě HRIS bude v budoucích pěti letech možná nejlukrativnějším oborem, a to i v rámci už tak prestižního IT," myslí si Tereza Černá. A jak se takovým personálním ajťákem stát? "Pokud jste IT specialista nebo i student a cítíte, že vás samotné technologie nenaplňují, máte manažerský styl uvažování, jste komunikativní a mluvíte anglicky, je dobré jít do firmy, která se HRIS zabývá, a tam začít pracovat s velkými databázemi," uzavírá Tereza Černá.