Jak na tepelné úspory? Kvalitní stínění oken ušetří až 25 % spotřeby energie!

Vzhledem k nárůstu cen energií a vysoké inflaci se otázka úspor dostala v mnoha domácnostech do popředí zájmu. Jedním ze způsobů, jak snížit spotřebu energie v budovách, je venkovní stínění. Zatažené předokenní rolety nebo zaklopené venkovní žaluzie odrážejí v létě horko, tudíž se interiér tolik neprohřívá a není třeba pouštět klimatizaci. V zimě zase pomáhají udržet teplo uvnitř domu.



Věděli jste, že podle termovizních měření venkovní žaluzie s více než 71% účinností zabraňují prostupu tepla do interiéru? Jelikož nezastíněné okno vpouští do místnosti drtivou většinu slunečního záření, prostor uvnitř se v létě přehřívá a v zimě se zase okna stávají potenciálně rizikovým místem, kde může docházet k tepelným únikům. Předokenní stínicí technika dokáže tyto ztráty minimalizovat, jelikož funguje jako izolační prvek domu. "Abyste zabránili úniku tepla a dosáhli maximální úspory energie, musíte posílit tepelně izolační vlastnosti obvodových stěn okna. A to se vám podaří jen pomocí předokenní stínící techniky," uvádí Jakub Vaňek ze společnosti ISOTRA, která se zabývá stínicí technikou již více než 30 let. Exteriérové žaluzie jsou až třikrát účinnější než interiérové stínění.



Investice, která za to stojí

Venkovní žaluzie dokážou chránit okno před nepřízní počasí - větrem, deštěm, sněhem i mrazem. Tyto přírodní elementy s sebou přinášejí chlad a zimu a exteriérové stínění se tak stává bariérou, která dokáže tyto účinky odrazit. Zároveň zabraňují vytvoření kondenzace a rosy na vnitřní straně skla. Investice do kvalitního stínění se proto v dlouhodobém horizontu vyplatí. Automaticky ovládané rolety vybavené časovými spínači a čidly sníží vaše náklady na vytápění o 25 až 30 %. V létě vám pomohou ušetřit za klimatizaci, v zimě zase za topení. "V dnešní době, kdy se náklady, nejen na bydlení, stále zvyšují, hledá každý z nás způsob, kde by se dalo ušetřit. Na úsporu nákladů se však v oblasti bydlení nemůžeme dívat pouze z krátkodobého hlediska. Musíme se dívat více do budoucnosti a úsporu hledat v návratnosti počáteční investice," vysvětluje Jakub Vaněk.



Můžete získat dotaci

Protože venkovní stínění prokazatelně patří k jednomu z pilířů energetických úspor v domech a bytech, lze na něj navíc využít dotace v rámci programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. Získat je možné 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění . "Pokud budete mít stínící techniku vybavenou větrným čidlem, zatáhnou se žaluzie automaticky. Můžete to udělat také vy sami na dálku prostřednictvím mobilní aplikace, máte-li žaluzie propojené s chytrou domácností. Mimo to si pak můžete nastavit různé scénáře, kdy se žaluzie stáhnou nebo vytáhnou, např. přejete-li si být probuzení ranním světlem," přibližuje možnosti chytrého ovládání Jakub Vaněk.



Nezapomeňte na správné nastavení

Velmi důležité je ovšem stínění také správně používat. Základním principem je snížení slunečního záření v letních měsících, kdy se vyplatí mít stínění během slunných dnů stažené, aby nedocházelo k přehřívání místnosti. Naopak v zimě, kdy paprsky během odpoledne míří do interiéru, lze bezplatnou energii slunce využít k pasivnímu vytápění. "Přes den by měly být žaluzie či rolety vytažené k dosažení maximálních tepelných zisků a v noci naopak zatažené, aby zabránily tepelným únikům skrze okna," radí Jakub Vaněk ze společnosti ISOTRA. Pokud chcete ušetřit ještě letos v zimě, pořiďte si venkovní žaluzie nejlépe během září a října, než začnou podzimní plískanice.

Žaluzie nebo rolety?

Pokud se rozhodnete instalovat exteriérové stínění na novostavbu, je dobré tuto otázku řešit již v projektové dokumentaci. Samozřejmě je však možné jej pořídit na již hotový dům - pak je ale vždy dobré konzultovat vhodnost konkrétního produktu s odborníkem. Výběr typu stínění souvisí s rozměry oken i vašimi požadavky na míru zastínění a zatemnění. V zásadě můžete vybírat mezi venkovními žaluziemi a venkovními roletami, možná je ale i kombinace obojího u jedné stavby.



• Venkovní žaluzie mají možnost naklápět lamely a tím plynule regulovat světlo zvenčí. Tvar lamel může být různý. "Například exteriérová žaluzie Zetta 90 je vhodná k zastínění větších ploch, neboť lamely o šíři devět centimetrů ve tvaru písmene ‚zet' působí opticky větším dojmem. Hodí se zejména do rodinných domů a administrativních budov," vysvětluje Jakub Vaněk a dodává: "Majitele bytů zase láká svým ladným vzhledem žaluzie Setta. Lamely ve tvaru písmene ‚S' vytvářejí v zavřeném stavu účelnou a elegantní celistvou plochu. Její termoregulační efekt zvyšuje guma vlisovaná po celé délce lamely. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu ve větru, odolají dešti, mrazu, ale i velkým kroupám a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání. Nezanedbatelné je snižování hladiny venkovního hluku a ochrana soukromí."

Tip: Novinkou je rohová venkovní žaluzie Corner, která řeší zastínění oken pro vnější i vnitřní roh domu. Vzhled budovy nebude rušit příliš velký box a ve výhledu do krajiny už nebude překážet ani středová vodicí lišta, ani žádný jiný prvek žaluzie. Vybrat si můžete ze dvou typů lamel.

• Venkovní rolety místnost kompletně zatemní. Zajišťují kvalitní zastínění, termoregulaci, snížení hluku, pomáhají chránit vaše soukromí a stavbu před špatnými povětrnostními podmínkami.

Specifickým typem rolet jsou screenové rolety vyrobené ze speciální tkaniny odolné proti povětrnostním vlivům. Izolační vlastnosti okenního dvojskla zlepší screenová roleta na úroveň trojskla. Jsou proto vyhledávaným doplňkem pasivních domů.