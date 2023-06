Jak na výběr a údržbu zahradní sekačky

Zdravý a dobře vypadající trávník je chloubou každé zahrady. Zlepší estetiku domu, a zároveň poskytne pohodlný prostor pro odpočinek. Díky následujícím radám pro něj vyberete nejlepší sekačku, která vám vydrží dlouhé roky.



Výběr vhodné sekačky je pro dokonalý vzhled trávníku nezbytný. Před nákupem je ale nutné zvážit několik základních faktorů. Během vybírání berte v potaz také údržbu, která zajistí hladký chod a prodloužení životnosti sekačky. "Vždy si pročtěte pokyny výrobce týkající se péče, údržby i bezpečnostních pokynů a pečlivě je dodržujte. Investujte do sekačky, jež vyhovuje vašim potřebám a poslouží dlouhé roky," radí David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Jakou sekačku pro váš trávník?

Ne každá sekačka se hodí pro každou zahradu. Výběr té správné záleží na vašich preferencích a potřebách. "Prvním kritériem je rozloha zahrady. Na malou zahradu postačí i sekačka s menším výkonem. Pokud je vaše zahrada velká, dobře zvažte potřebný výkon, druh pohonu a výšku záběru. Neméně důležitá je i finanční stránka. Kolik jste do nákupu ochotni investovat," vysvětluje odborník z Hornbachu. Také si rozmyslete, zda po sekačce požadujete i další funkce. Mnoho modelů nabízí mulčovací soupravu nebo sběrnou nádobu.

Jaké možnosti existují

Různé typy sekaček jsou vhodné pro různé varianty trávníků. Menším stačí AKU nebo elektrický model. Pro středně velké a velké trávníky je nutná benzinová či robotická sekačka.

• Elektrické sekačky

Jedná se o nestárnoucí zahradní klasiku. Jsou lehké, ekologické a cenově výhodné. Mají ale menší výkon, proto svědčí zejména malým až středním zahradám. Některé prémiové modely si ovšem poradí i s velkými plochami. Jejich nevýhodou je napájecí kabel, který překáží, pokud jsou na zahradě stromy nebo keře. Na druhou stranu se snadno ovládají.

• AKU sekačky

Tyto modely jsou tiché, lehké a dobře se s nimi pracuje. Mají menší výkon než elektrické či benzinové, a proto jsou vhodnější hlavně do menších zahrad. Díky akumulátorové baterii jsou ekologické. Nevýhodou je vyšší cena a vyřazení z provozu do nabití baterie.

• Benzinové sekačky

Disponují vysokým výkonem a jsou správnou volbou pro velké zahrady (od 200m2). Vysoký počet otáček umožní rychlé sekání trávy. Jejich výhodou je i možnost pohybu bez omezení. Produkují ale hodně hluku a do ovzduší uvolňují škodlivé zplodiny. Práce s benzinovými sekačkami vyžaduje trochu tréninku, protože manipulace s nimi je díky vyšší váze někdy náročná. "Na trhu jsou dva druhy startování benzinových sekaček: ruční a elektrický. Modely s elektrickým startérem zprovozní sekačku pouhým stisknutím startéru. Druhou možností je startovací lanko, jímž je nutno silně zatáhnout, aby se vytvořila startovací vlna," říká specialista.

• Robotické sekačky

Toužíte po dokonalém trávníku bez námahy? Tento sen vám splní robotické sekačky. Jejich obsluha je snadná, provoz tichý a ekologický. Jsou vybaveny mnohými bezpečnostními funkcemi a všechny modely mají zabudovanou mulčovací funkci. "Nespornou výhodou je schopnost sekání za každého počasí a umění poradit si s nerovnostmi povrchu. Na jejich obsluhu stačí vyhradit plochu vymezovacím kabelem. Některé modely obsahují i vyhledávácí kabel, který přístroj navede zpátky do nabíjecí stanice," upřesňuje David Benda.

• Traktory a ridery

Uplatní se i při menších záhradách a největší výhodou je jejich univerzálnost. Lze je použít i na jiné činnosti. Stačí na ně připojit třeba sněhovou frézu, smeták, sypač a mnohé jiné.



Údržba sekačky

Pokud chcete, aby sekačka zůstala spolehlivá a účinná, zajistěte jí správnou údržbu. Ta se liší podle typu stroje, jež vlastníte. AKU sekačky jsou téměř bezúdržbové. Kromě broušení nožů nevyžadují žádný další servis. Elektrické sekačky důkladně vyčistěte hlavně po posledním použití v roku. "Odstraňte zbytky trávy přilepené na stroji i na výfuku, kde představují nebezpečí vzplanutí. Zbytek sekačky vyčistíte vodou, dávejte ale pozor aby proud vody nepoškodil motor, těsnění či ložiska. Nakonec postříkejte vnitřek sekačky údržbovým sprejem," dodává odborník z Hornbachu. Benzinové sekačky vyžadují kromě odstranění zbytků trávy i vyprázdnění nádržky na pohonné hmoty a kontrolu oleje. Jejich uskladnění by mělo být bezprašné, suché a mrazuvzdorné.