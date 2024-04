ohleduplné objevování světa

Uhlíková stopa, znečišťování ovzduší i skleníkový efekt způsobující klimatické změny. To vše jsou pádné důvody, proč stále více přemýšlíme nad tím, jak žít ekologičtěji a citlivěji k přírodě. A ač se nám to líbí, nebo ne, turismus má zásadní vliv na kvalitu životního prostředí. Alespoň částečným řešením, jak tyto nepříznivé dopady zmírnit, je ekologické cestování. A nebojte se, není nutné absolvovat všechny cesty pěšky nebo na kole. Stačí dodržovat rady zkušených cestovatelů...



Ekologické cestování, také nazývané udržitelné nebo zelené, je typ turistiky, kdy se snažíme minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a zároveň respektovat místní kulturu a komunity. Zahrnuje mimo jiné řadu praktik, které pomáhají chránit přírodní zdroje, snižují emise skleníkových plynů a podporují ekonomický rozvoj místních obyvatel.

Je dokázáno, že nárůst turistického ruchu vede k poškození ekosystémů, znečištění vodních zdrojů a degradaci krajiny včetně vyhynutí ohrožených druhů. Doprava, zejména ta letecká a lodní, znatelně přispívají k emisím skleníkových plynů, což má nepříznivý dopad na klimatické změny. Věděli jste na příklad, že jeden let z Prahy na Mallorcu udělá stejnou uhlíkovou stopu jako roční používání osobního auta?

"Pro mě je nejekologičtější cestování vlakem nebo karavanem. Dům na kolech je i nejvýhodnější, co se týče spotřeby energie a vody. Člověk si najednou promýšlí každý krok, každé jídlo, svícení nebo sprchu. A oproti hotelům je to i způsob, jak poznat lokální kulturu a místní restaurace a podpořit finančně lidi, kteří u sebe nechají karavanisty parkovat. Navíc je to zpomalení a už cesta je cíl," shrnuje Soňa Jonášová, propagátorka ekologického cestování.

Její tvrzení dokládá i nedávný průzkum německého Institutu pro energetický a environmentální výzkum, který uvedl, že výlety v obytných vozech mohou snížit emise oxidu uhličitého až o 32 % ve srovnání s leteckou přepravou a přenocováním v hotelech a podobných zařízeních.

"Čas, peníze i přírodu šetříte pronájmem karavanu. Na svou cestu ho máte připravený v perfektním stavu a po vrácení nemusíte řešit správu, údržbu či parkování. Navíc snížíte svou uhlíkovou stopu, protože sdílená ekonomika je udržitelnější. Na cestách můžete využívat ekologické kempy, které najdete už i v Česku. Energie získávají z obnovitelných zdrojů, důsledně třídí odpad a šetří vodu nainstalovanými perlátory nebo časově omezenými sprchami. Pro minimalizaci chemického znečištění vody doporučujeme používat ekologické hygienické a čistící prostředky," radí Lukáš Janoušek CEO společnosti Campiri, největší online půjčovny karavanů a obytných vozů.

Základní principy ekologického cestování:

● Minimalizování uhlíkové stopy: Cestovatelé by měli preferovat méně znečišťující způsoby dopravy a snižovat množství odpadu produkovaného během cesty.

● Používání eco-friendly produktů: Pokud je to jen trochu možné, nezatěžovat přírodu zbytečnými odpady. Vyhýbání se jednorázovému plastovému nádobí a investování do biologicky odbouratelné ekologické drogerie i kosmetiky.

● Podpora místních komunit: Využívání lokálních služeb a obchodů pomáhá zajistit, že peníze z turismu jdou přímo do rukou místních lidí a přispívají k udržitelnému rozvoji.

● Ochrana přírodních a kulturních hodnot: Respektování místních zvyklostí, tradic a životního prostředí je klíčové pro ochranu kulturního dědictví a biodiverzity destinací.

● Volba ekologicky šetrných ubytovacích zařízení: Hledání ubytování, které se aktivně snaží minimalizovat svou ekologickou stopu, například pomocí solární energie, recyklace a omezení odpadu.