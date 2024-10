Operátoři O2 a T-Mobile zavedli funkci proti podvodným voláním mezi sítěmi

Mobilní operátoři T-Mobile a O2 zavedli funkci, která pomáhá odhalit podvodná volání mezi jejich sítěmi. Rozhraní celého systému funguje on-line a obousměrně, a proto je možné zabezpečit mnohem větší část provozu. Firewall funguje na území celé České republiky a také na Slovensku v síti Slovak Telekom. Vodafone by měl řešení zavést během několika měsíců. Operátoři to dnes uvedli v tiskové zprávě zaslané ČTK.

Takzvaný spoofing představuje sofistikovanou formu podvodu, kdy podvodník falšuje identitu třetí strany a působí často velmi důvěryhodně. Uživatelům pak útočník s touto falešnou identitou volá a předstírá například hovor z banky či jiné instituce.

"Cílem je získat citlivé údaje nebo například přístupy do internetového bankovnictví a klienta okrást. Ačkoli zobrazené telefonní číslo tomu nenapovídá, hovory velmi často přicházejí ze zahraničí, kde je zdrojové zařízení nedohledatelné a pro útočníka tak jde o pohodlnější způsob podvodu," uvedl manažer korporátní bezpečnosti Jakub Ludvík.

Ochranný firewall, který firmy zavedly, dokáže rozpoznat, jestli volající číslo není podvržené a může tento typ hovoru provést, a v případě, že jde o podvodný hovor, tak jej zablokuje. Dosud operátoři mohli toto řešení používat jen v rámci svých sítí.

Český telekomunikační úřad letos v červnu zavedl opatření proti podvrženým telefonním hovorům ze zahraničí, které spočívá v povinnosti pro operátory zkontrolovat označení volajícího. Pokud se v signalizační zprávě u neroamingových hovorů objeví označení českým číslem s předvolbou +420, operátor hovor nespojí.

Další opatření stanovuje pravidla pro to, jaké telefonní číslo může operátor vkládat do signalizační zprávy pro označení volajícího účastníka. Mělo by zajistit, aby toto označení vždy obsahovalo reálné telefonní číslo provázané s konkrétním účastníkem či službou. To má zamezit situacím, kdy je uvedený nesmyslný údaj.

Podle Českého telekomunikačního úřadu si na podvodné hovory stěžují měsíčně řádově desítky lidí. Úřad je odkazuje na orgány činné v trestním řízení.