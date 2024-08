Průzkum: Nástroje AI v Česku pravidelně využívá každý sedmý zaměstnanec Praha

Nástroje umělé inteligence (AI) v Česku pravidelně využívá každý sedmý zaměstnanec. Častěji s nimi pracují muži než ženy a mladší než starší zaměstnanci. Více než polovina zaměstnanců předpokládá, že AI bude mít významný dopad na jejich práci. Vyplývá to z průzkumu mezi více než 4800 lidmi od 18 let, který zpracovala personální společnost Randstad ČR a jehož výsledky má ČTK k dispozici.

"Více než polovina zaměstnanců očekává, že AI bude mít v následujících pěti letech významný dopad na jejich práci. Tento trend je zvlášť patrný mezi lidmi, kteří již s AI pracují," uvedl generální ředitel Randstadu Martin Jánský. Ohledně dopadů umělé inteligence na pracovní prostředí mají lidé nejčastěji neutrální očekávání, takový postoj jich zastává 43 procent. Pozitivní očekávání má 36 procent respondentů, negativní 12 procent.

"Pozitivní vnímání AI je zastoupeno především mezi muži, a to ze 40 procent. Naproti tomu ženy, především starší generace z regionů, mají větší obavy z jejího negativního dopadu," uvedl Jánský. Zaměstnavatelé by podle něj měli zvyšovat informovanost zaměstnanců o AI a jejích možnostech zlepšit pracovní podmínky, aby zmírnili obavy spojené s jejím zaváděním.

"Nedůvěra v AI je pochopitelná, lidé se často obávají toho, co neznají. Proto je důležité ukázat, jak AI funguje, a vysvětlit její výhody, aby se z ní nestal strašák, ale naopak nástroj, který může přinést nové příležitosti," sdělila ČTK čestná prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek Kateřina Haring.

Haring upozornila, že většímu rozšíření nástrojů AI brání i to, že jejich české verze jsou většinou placené. "Pro zlepšení konkurenceschopnosti naší země by měla být AI využívána co nejvíce, což povede k vzniku nových produktů a služeb, inovacím a zvýšení přidané hodnoty naší ekonomiky," uvedla. Zaměstnavatelé by podle ní měli zaměstnancům poskytovat potřebnou podporu, aby si mohli nástroje AI osvojit.