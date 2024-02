Svěží vzduch snadno a chytře

Snažíme se žít zdravě, dbáme na dostatek pohybu, vybíráme kvalitní potraviny, věnujeme čas odpočinku i duševní pohodě. Zkrátka aktuálně je populární zdravý životní styl. Často ale opomíjíme kvalitu vzduchu. S venkovním ovzduším toho o moc víc neuděláme, než že si místo procházky průmyslovou zónou zvolíme procházku lesem, kde se nadýcháme čerstvého vzduchu. Se vzduchem v domácnosti toho ale můžeme udělat mnohem víc.

Zejména v zimním období je optimální vlhkost vzduchu pro vaše zdraví důležitá. Ve vnitřních prostorách je doporučováno ji udržovat na 45 až 60 %, v létě pak od 40 do 55 %. Vyšší hodnoty mají za následek nejen riziko vzniku nebezpečných plísní, které se mohou podepsat na vašem zdraví i zdraví celé rodiny. Může také způsobovat různé problémy, jako je zápach, koroze, hniloba či degradace zdiva, což nikdo jistě nechce. Ať už bydlíte v novostavbě, či starším domě, problémy s vysokou vlhkostí se nemusí vyhnout ani vám, proto je důležité se na ně zaměřit. Kvalitu ovzduší, která je dalším faktorem, na našem území sleduje Český hydrometeorologický ústav a vydává upozornění, kdy děti, chronicky nemocní a starší osoby raději nemají vycházet ven. Kdo ale řeší vzduch u vás doma? To je jen na vás.

Aby vlhkost a plíseň neměly šanci

Odvlhčovač vzduchu je zařízení, které slouží k odstranění nadměrné vlhkosti v domech, kancelářích či skladech. Funguje tak, že nasává vzduch z místnosti a kondenzuje vlhkost, která je v něm obsažena. Voda se následně hromadí v nádrži a vzduch zbavený vlhkosti je vracen zpět do místnosti. Tímto způsobem se dosahuje optimálního prostředí. Často se používá v prostorách, kde se nadměrná vlhkost tvoří jako nechtěný vedlejší produkt praní, sprchování či vaření.

"Používáním odvlhčovače nejen působíte preventivně proti plísním, bráníte také množení roztočů, předcházíte respiračním problémům, snižujete zápach spojený s vlhkostí či zvířaty, chráníte vlastní majetek před poškozením, zabraňujete orosení oken, předcházíte korozi a také zlepšujete kvalitu vzduchu," říká Radim Klepetko, vedoucí vývoje značky Sencor, a dodává: "V neposlední řadě odvlhčovač funguje jako účinná mobilní sušička prádla. Popravdě řečeno, sám jsem se dříve domníval, že odvlhčovač je vhodný především pro oblasti zasažené záplavami nebo staré vlhké chalupy a chaty. Opak je pravdou. Odvlhčovač je užitečný pomocník prakticky pro každou domácnost ať už při sušení prádla, vysušení stěn při malování, nebo jenom překonání pošmourných dní."

Filtrujte a chemie nebude potřeba

Pyly, prach, plísně, roztoči a zvířecí srst jsou nejčastějšími alergeny. V uzavřených prostorách se hromadí a drží o dost déle než venku. Důležitý je také kvalitní spánek. Prach a přetopené místnosti vzduch znatelně zhoršují, a tak se často stává, že se probouzíte neustávajícím kašlem a s ucpaným nosem.

Čisté a zdravé prostředí je to, co chceme doma mít, a snadno jej dosáhneme pomocí čističek vzduchu, které vás zbaví více než 99 % virů, bakterií a alergenů. Čistění vzduchu v nich probíhá prostřednictvím soustavy filtrů, v podstatě se jedná o takovou pračku vzduchu, ve které má každý jednotlivý filtr svoji funkci. V případě čističek vzduchu se vyplatí sáhnout po těch, které mají filtry nejvyšší třídy HEPA H13, jež jsou vhodné pro alergiky, a také dezinfikují vzduch prostřednictvím UV lampy.

Naprosto zásadní je správné umístění čističky, své místo má především v ložnici a dětských pokojích. Neměla by být blízko oken či dveří a ani u stopu. Čistička znamená velkou úlevu pro alergiky a astmatiky, nejen ale pro ně. Pokud trpíte častými bolestmi hlavy, pravděpodobně za to může špatná kvalita vzduchu. Namísto zkoušení různých chemických preparátů si raději doma vzduch vyčistěte a uvidíte, že se vám bude hned lépe dýchat i spát.

Rychlá řešení existují

Nedostatečné větrání může vyvolat tzv. syndrom nezdravých budov. Jedná se o rychle se rozšiřující civilizační chorobu, která se mimo jiné projevuje bolestmi hlavy, nevolnostmi, stálou únavou, podrážděním očí, nosu i krku. Ponechat otevřenou ventilačku opravdu nestačí. Správné větrání je rychlé, intenzivní, a to minimálně třikrát denně na deset minut. Ideální je otevřít okno dokořán pro rychlou výměnu vzduchu. Při dlouhém větrání ventilačkou hrozí, že se vaše domácnost začne ochlazovat a vlhkost v ní stejně zůstane.

Pokud máte rádi rychle teplo nebo nechcete čekat třeba na chalupě, než se celá topná soustava zase rozehřeje, zkuste vyzkoušet topný konvektor, který vám komfort rychle zajistí, a to i když jste právě intenzivně vyvětrali nebo přijíždíte jen na víkend. Oproti klasickým přímotopům a radiátorům tato otopná tělesa zajišťují rovnoměrnější rozproudění tepla po místnosti. Navíc mohou být i mnohem elegantnější.

Chytré spotřebiče s vámi komunikují

Pokud si vyberete chytrý a designový kousek, snadno i vzdáleně pomocí aplikace nastavíte vaše požadavky na vytápění a pak už jen budete řešit, zda jej umístit do prostoru nebo raději pověsit na zeď. Ať už především v zimním období potřebujete vzduch vyčistit, odvlhčit či ohřát, věřte, že s chytrými spotřebiči to bude hračka, a navíc vás to bude i bavit. Spotřebiče Sencor pomocí aplikace Sencor HOME vám zajistí neustálou kontrolu pomocí telefonu nad chodem zařízení i na dálku. Vyčistit vzduch, ohřát místnost či odvlhčit místnost tak můžete ještě před svých příchodem. Moderní a elegantní vzhled dodá vaší domácnosti punc nadčasovosti a statut člověka, který dbá o zdravý životní styl nejen svůj, ale i své rodiny.