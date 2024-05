Technika nalákáte na nové roboty víc než na mzdu, říkají experti

Robotika, mechatronika, aplikovaná informatika. Studenti těchto a podobných oborů i experti s praxí jsou v hledáčku firem, výzkumných ústavů i lovců hlav. Ti nejtalentovanější nadšenci často nehledají nejvyšší výdělek ani nejrychlejší kariérní postup, ale preferují technické výzvy, ambiciózní projekty a možnost pracovat s nejnovějšími technologiemi. Takovou zkušenost nabízejí například krajská inovační centra.

"Práce to není pro každého. Kdo má rád svou rutinu a klid, tak u nás nepochodí. My hledáme lidi otevřené a ochotné zkoušet nové věci," říká Jiří Tomíček, ředitel kompetenčního a inovačního centra Intemac, které je součástí Jihomoravského inovačního centra, a dodává: "Máme aktuálně padesát tři technologických partnerů a pomáháme desítkám firem z Jihomoravského kraje se zaváděním automatizace a digitalizace výroby. Radíme, jak šetřit čas a být efektivnější." Centrum Intemac má přístup k aktuálním novinkám v oblasti robotiky a automatizace, a díky tomu nabízí firmám možnost vyzkoušet si tyto technologie před zavedením do své výroby. "Vzhledem k neustálému rozvoji v této oblasti hledáme nadšence mezi zkušenými programátory i absolventy technických oborů, kteří mají chuť se pořád posouvat vpřed," doplňuje Jiří Tomíček.

Ideální startovací pozice pro studenty

Právě možnost být ve stálém kontaktu s nejnovějšími postupy a technologiemi může oslovit ambiciózní studenty technických oborů. "Není to o jedné technologii. V našem centru zachováváme technologickou neutralitu, což znamená, že máme roboty různých značek a zaměření," popisuje Tomíček. To je pro začínajícího inženýra velká výhoda, kterou může v budoucnu zúročit ve své kariéře: "Zatímco v běžné soukromé firmě se obvykle naučí pracovat s jedním typem stroje, u nás si osahá a detailně pozná hned několik možných řešení."

Informatici i technici se chtějí rozvíjet a pracovat na zajímavých projektech

Situace na trhu práce je již několik let stejná. Absolventi technických oborů jsou nejžádanější a pořád je jich velký nedostatek. Do hledání ideální práce tak kromě výše mzdy vstupují další faktory, jako je například perspektiva rozvoje, práce na zakázkách, které mají širší význam a dávají možnost učit se novým věcem. "Mnoho mladých absolventů technických oborů nemá dnes na prvním místě odměnu. Zajímá je, jaké má firma technologie, hledají velké projekty, chtějí se kontinuálně rozvíjet a vzdělávat," potvrzuje Branislav Jánsky z headhunterské společnosti R4U s tím, že aktuální zajímavostí je, že dnešní generace mladých inženýrů už nechce tolik cestovat. Odmítají například pozice, které vyžadují být několik měsíců mimo domov. "Absolventi oborů automatizace a robotiky jsou již během studia zahlceni firmami. Mají u nich možnost absolvovat odbornou praxi, stáž nebo napsat diplomovou práci. V podstatě si najdou práci ještě před ukončením studia a mezi firmami o ně probíhají doslova boje," doplňuje Branislav Jánsky.