TikTok nebude zavádět další ochranu mladistvých, podle mluvčího je dostatečná

Sociální síť TikTok, jejímž vlastníkem je čínská společnost ByteDance, nebude zavádět další ochranu mladistvých uživatelů. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí TikToku pro střední Evropu Piotr Žaczko. Síť podle něj už teď účty uživatelů mladších 15 a 18 let chrání propracovaným způsobem už několik let, a to i v Evropě včetně Česka. Zavedení speciální ochrany nezletilých uživatelů sociální sítě Instagram ve Spojených státech, v Británii, Kanadě a v Austrálii v úterý oznámila americká společnost Meta Platforms.

"Od roku 2021 TikTok nedovoluje uživatelům ve věku 13 až 15 let používat funkci přímých zpráv, a to ani se souhlasem rodičů. Uživatelé ve věku 16 a 17 let sice mohou zprávy používat, ale ve výchozím nastavení jsou vypnuté," sdělil Žaczko ČTK s tím, že ani v tomto případě si dospívající nemohou zvolit možnost přijímat zprávy od všech, ale jen od přátel.

V loňském roce také TikTok pro dospívající uživatele mladší 18 let zavedl upozornění na maximální čas u obrazovky 60 minut, které podle Žaczka nelze vypnout ani se souhlasem rodičů. Nezletilí uživatelé mají také v noci automaticky vypnuté notifikace, v případě uživatelů mladších 15 let od 21:00 a v případě mladších 18 let od 22:00.

Americká internetová společnost Meta Platforms chce v příštích dvou měsících ve Spojených státech, v Británii, Kanadě a v Austrálii zavést speciální ochranu nezletilých uživatelů sociální sítě Instagram. Později chce funkce zavést i na dalších trzích a dalších platformách, které provozuje.

Účty teenagerů na instagramu budou automaticky nastaveny jako soukromé, což znamená, že se jejich obsah zobrazí jen sledujícím, které navíc uživatel musí schválit. Meta rovněž omezí možnost psát těmto uživatelům soukromé zprávy a zavede noční režim mezi 22:00 a 07:00. Nezletilí také dostanou každý den upozornění, pokud na síti stráví více než 60 minut. U uživatelů mladších 16 let budou moci tuto ochranu vypnout pouze rodiče.