Tomáš Ouředníček pojede Dakar s Hiluxem v barvách Toyota Gazoo Racing Czech

Svůj závodní sen si splní ostřílený dakarský matador Tomáš Ouředníček. Spolu s navigátorem Davidem Křípalem bude závodit v barvách nového týmu Toyota Gazoo Racing Czech, a k dispozici bude mít novou specifikaci závodního speciálu Toyota Hilux GR T1+.

Osminásobný účastník nejtěžšího motoristického podniku planety je prvním českým pilotem dálkových rallye, který pojede pod značkou Toyota Gazoo Racing Czech.

"Jsem nesmírně šťastný. Dostat se do vozu od nejlepšího závodního týmu světa, je snem každého jezdce. Na tom, abychom získali příležitost usednout právě do špičkové Toyoty, jsme tvrdě pracovali dlouhou dobu. Je to velká odměna za naše výkony i vytrvalost. Určitě nám pomohlo i naše týmové motto "nikdy to nevzdám", které stále odhodlaně plníme. Toyota je vítězem tří Dakarů a my nyní získáváme možnost měřit se s nejužší světovou špičkou," říká Ouředníček.

Historicky první tým Toyota Gazoo Racing v Česku

Tomáš Ouředníček se Dakaru a dalších vytrvalostních rallye účastní pravidelně od roku 2008. Vybojoval sedm dakarských medailí, společně s navigátorem Davidem Křípalem vyhrál největší africký závod Morocco Desert Challenge.

"Máme velkou radost, že jsme mohli pomoci se vznikem národní varianty globální divize Gazoo Racing, týmu Toyota Gazoo Racing Czech. Jeho ustanovení podléhá jasným a přísným pravidlům a věříme, že Toyota Gazoo Racing Czech podpoří už tak silnou stopu značky Toyota na českém trhu. Od zkušeného týmu a posádky ve spojení se špičkovým speciálem Toyota Hilux očekáváme pokoření českého rekordu v této soutěži," říká generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Speciál Toyota Hilux GR T1+, jehož základem je uprostřed umístěný pětilitrový motor V8 z Lexusu o výkonu 400 koní, pohon 4x4 a speciálně odladěný plně nastavitelný podvozek s nezávislým zavěšením kol a rovnoměrným rozložením hmotnosti, což mu dává velkou stabilitu v terénu.

Závodní vůz postavených v dílnách Toyota Gazoo Racing South Africa je koncepčně shodný s vítězným strojem Nassera Al-Attiyaha z posledních dvou Dakarů. "Vrcholem letošní sezony bude samozřejmě Dakar 2024. Tam se chceme ucházet o přední umístění a čeká nás proto ještě hodně práce. Celé léto budeme tvrdě testovat a trénovat, plánujeme evropské závody a v říjnu podnik světového šampionátu Rally du Maroc," uzavřel Tomáš Ouředníček.