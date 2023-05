Umělá inteligence pomáhá s tvorbou obsahu

Obsah je nesmírně důležitý, a proto se copywriting stal nedílnou součástí digitálního marketingu. Správně připravený text na webových stránkách, ale i sociálních sítích a dalších platformách nejenže přiláká potenciální zákazníky, ale taktéž zvýší povědomí o značce a podpoří prodej.

Nicméně tvorba kvalitního a poutavého obsahu je časově náročná, a proto na scénu přichází takzvaná generativní umělá inteligence.

Co je generativní umělá inteligence?

Generativní umělá inteligence je podmnožinou umělé inteligence a dokáže generovat obsah, ať už se jedná o text, obrázky, ba dokonce i videa. Po vyškolení na velkém množství dat jsou tyto modely schopné naučit se generovat výstupy nerozeznatelné od obsahu vytvořeného člověkem. Ukázkovým příkladem je ChatGPT, což je špičkový generativní model umělé inteligence, který zvládne vytvářet text v přirozeném jazyce na základě několika vstupních údajů.

V českých internetových vodách takovým způsobem funguje Deeply.cz. Pro generování originálního a kvalitního obsahu používá neskutečné množství dat a atributů.

Výhody umělé inteligence v copywritingu

Zrychlení procesu psaní. Vytvoříte snadno titulky, nadpisy, popisy, ale i celý obsah webových stránek během několika minut. Jestliže potřebujete obrovské množství marketingových materiálů, umělá inteligence je pro vás jako stvořená.

Snížení nákladů. Pomocí umělé inteligence je možné eliminovat externí dodavatele a agentury, a tím pádem poklesnou i náklady na tuto oblast. Pro malé podniky a začínající společnosti je toto skvělá zpráva, zejména pokud se snaží ušetřit každou korunu.

