Vesmírná loď Starship má povolení k dalšímu testu, odstartovat může už v neděli

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) dnes schválil pátý test vesmírné lodě Starship společnosti SpaceX, který by se měl uskutečnit už v neděli. Uvedla to agentura Reuters. Začátkem června společnost SpaceX na čtvrtý pokus poprvé dokončila testovací let svého obřího dopravního systému Starship, s nímž chce v budoucnu létat na Měsíc nebo na Mars. Podnik miliardáře Elona Muska tak učinil významný krok na cestě k opakovaně použitelnému vesmírnému plavidlu.

Dopravní systém dlouhý 122 metrů v červnu odstartoval z kosmodromu na jihu Texasu a letěl bezmála 70 minut. Na rozdíl od třetího testu se vesmírná loď nerozpadla při klesání atmosférou a přistála v Indickém oceánu, byť s poškozeným křídlem.

Společnost SpaceX navrhla systém Starship tak, aby byl plně opakovaně použitelný, a doufá, že jej bude využívat k průzkumu hlubokého vesmíru. Jde o zatím největší postavený systém svého druhu a také o nejvýkonnější kosmický dopravní systém - 33 raketových motorů Raptor pohání nosný stupeň, zatímco kosmická loď má šest stejných jednotek. Všechny dosavadní testovací lety byly bez posádky, podle SpaceX má ale plavidlo v budoucnu unést až 100 lidí, či velké množství nákladu a vybavení.