Vzestup umělé inteligence: skutečně roboti nahradí lidi?

Očekává se, že do roku 2025 proniknou roboti a umělá inteligence (AI) do našeho každodenního života. To by mohlo mít obrovský dopad hned na několik odvětví podnikání, zejména na zdravotnictví, služby zákazníkům a logistiku. Již nyní je AI zodpovědná za průlomové objevy v lékařském výzkumu a výzkumu klimatu, nemluvě o samořídících automobilech. Nahradí však skutečně roboti lidi? Pojďme si na tuto otázku odpovědět.



Nahradí roboti lidské pracovníky?

Odpověď na tuto otázku se zdá být rozpolcená. Podle studie instituce Pew se přibližně polovina (48 %) dotázaných odborníků domnívá, že roboti a digitální agenti nahradí značný počet pracovních míst pro modré a bílé límečky. Obávají se, že se tím zvýší příjmová nerovnost a vznikne masa prakticky nezaměstnatelných lidí. Druhá polovina (52 %) očekává, že robotika a umělá inteligence vytvoří více pracovních míst, než kolik jich vezmou. Tato druhá polovina se totiž domnívá, že umělá inteligence sice nahradí lidi, ale lidská vynalézavost vytvoří nová pracovní místa, odvětví a nové způsoby obživy - podobně jako na úsvitu průmyslové revoluce. Zajímavostí studie Pew je, že obě skupiny se obávají, že naše vzdělávací instituce nepřipravují dostatečně lidi na budoucí trh práce.

"Už desítky let se objevují zprávy, že nás roboti připraví o práci. Nedávno jsem viděla krásné srovnání třech obálek německého magazínu Spiegel, z let 1964, 1978 a 2016. Všechny z nich predikovaly, že technický vývoj bude znamenat zánik pracovních míst. Podívejte se na statistiky nezaměstnanosti v posledních letech - pokud by platila úměra, že vyšší míra automatizace znamená méně pracovních míst, tak by jak v Německu, tak v Čechách měla nezaměstnanost růst, a přitom tomu bylo právě naopak," říká Jana Večerková, ředitelka projektu Coding Bootcamp Praha, intenzivních kurzů programování, codingbootcamp.cz

Co je to umělá inteligence (AI)?

AI ve své nejjednodušší podobě znamená umělou inteligenci, která má napodobovat lidskou inteligenci při plnění úkolů. Zastánci umělé inteligence to považují za pozitivní krok vpřed. Podnikům usnadní identifikaci a nápravu problémů. AI potenciálně zlepší nábor zaměstnanců, kybernetickou bezpečnost, marketing a standardní provozní procesy. Umělá inteligence dokáže zpracovávat velké množství dat a provádět složité algoritmy rychle a přesně. AI je každým rokem "chytřejší" a zvyšuje efektivitu podnikání.

Jaké to bude pracovat s roboty?

Přední odbornice Martina Mara, profesorka robopsychologie na Univerzitě Johannese Keplera v Linci připomíná, že roboty vyvíjejí lidé. Roboti sice mohou pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale nedokážou zobecňovat a dávat do souvislostí. Nemají žádné měkké dovednosti. Jsou doslova hardwarově uzpůsobeni k plnění vysoce specifických a jasně strukturovaných úkolů. To je pro lidi skvělá zpráva - můžeme se zbavit všedních opakujících se úkolů a přijmout ty, které vyžadují kritické myšlení a řešení problémů na základě lidské intuice.

AI se neustále vyvíjí a technologie hrají stále větší roli

Většinu pracovních míst bude technologie doplňovat a rozšiřovat, nikoli nahrazovat. Ve studii zahrnující 1500 společností vědci zjistili, že k nejvýraznějšímu zlepšení výkonnosti dochází při spolupráci lidí a strojů. Lidé plní tři zásadní role: školí stroje, co mají dělat, interpretují výsledky, zejména pokud jsou tyto výsledky neintuitivní nebo kontroverzní, a udržují odpovědné využívání strojů. Roboti nás potřebují stejně jako my je. Roboti se používají k těžké manipulaci. Ve výrobě vykonávají coboti, roboti s kontextovým povědomím, opakující se činnosti, mezi nimiž dominuje zvedání těžkých předmětů. Zatímco jejich lidský spolupracovník vykonává doplňkové úkoly, které vyžadují větší zručnost a úsudek.

"Automatizace je ve dnešní době přítomná skoro ve všech oblastech a do budoucna nám může dále pomoci vylepšovat kvalitu našich životů," říká Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha.

ChatGPT, pomocník i hrozba

ChatGPT je systém chatbotů s umělou inteligencí, který společnost OpenAI vydala v listopadu 2022, aby ukázala a otestovala, co dokáže velmi rozsáhlý a výkonný systém AI. Můžete mu například položit encyklopedické otázky typu: "Vysvětlení Newtonových pohybových zákonů". Nebo ho požádat, aby napsal počítačový program, který ukáže všechny různé způsoby, jak lze uspořádat písmena jednoho slova. Můžete mu pokládat doplňující dotazy a on na ně reaguje už v kontextu předchozí konverzace. Má to ale háček: ChatGPT nic přesně neví. Je to AI, která je vycvičená k rozpoznávání vzorů v obrovském množství textu získaného z internetu. Odpovědi, které dostanete, mohou znít věrohodně, ale mohou být zcela mylné, jak varuje OpenAI. Obavy, zda se nejedná o novou revoluci automatizace, která by časem mohla zcela převzít některé pracovní pozice se objevuje i u ChatGPT. Bude totiž potřeba programátor, když to za něho udělá umělá inteligence?

Ať už jste pro, nebo proti robotům, možná nemáte na výběr

Už máme roboty, kteří nám vyluxují podlahu a AI se už léta používá v oblasti zákaznického servisu. Musíme se začít zabývat tím, jak zlepšit dovednosti související s technologiemi a zároveň podporovat dovednosti, které jsou typické pro člověka. Kreativita, intuice, iniciativa a kritické myšlení jsou lidské dovednosti, které se pravděpodobně do robotů v nejbližší době nepromítnou. Měli bychom však přemýšlet o tom, jak můžeme jako zaměstnavatelé a zaměstnanci využívat roboty k rozšíření NAŠÍ práce. Pokud se tak ještě nestalo, nebude trvat dlouho a vaším dalším spolupracovníkem bude robot.