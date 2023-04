Aplikací stáhneme půl milionu za minutu. Půlku obratem smažeme

Loni uživatelé celosvětově stáhli téměř 255 miliard aplikací, skoro půl milionu každou minutu. Jejich "úmrtnost" je však vysoká: Do měsíce jich odinstalujeme 49 procent, z toho polovinu do 24 hodin.



Jen minulý rok mířilo do mobilních zařízení na celém světě 485 tisíc aplikací každou minutu. Celkový počet překročil čtvrt bilionu. Vyplývá to z výzkumu "State of mobile" společnosti data.ai. Samotné stažení aplikace však zdaleka nerozhoduje o jejím úspěchu. Data společnosti Appsflyer ukazují, že celých 49 % je opět odinstalováno během prvních 30 dní, z toho polovina do 24 hodin. "Jedním z nejčastějších důvodů odinstalování aplikací je nedostatečný předcházející průzkum a analýza trhu, které odhalí potenciálních úskalí. Zároveň však vývojáři opomíjejí monitoring již hotové aplikace, kterou je nutné neustále dále rozvíjet," vysvětluje Jaroslav Janouš ze společnosti edgy.digital, která se vývojem aplikací zabývá. K největším světovým trhům, a tedy zemím s největším počtem stažených aplikací logicky patří nejlidnatější státy v čele s Čínou, Indií a USA, následovanými Brazílií a Indonésií. V rámci Evropy je na osmnáctém místě Německo následované Velkou Británií a Francií. Z hlediska počtu stažení jsou na čele žebříčku aplikace zprostředkující zábavní obsah jako streamovací služby jako Netflix či sociální síť Instagram a Tik Tok. Americká společnost Apptopia ve svém každoročním žebříčku nejstahovanějších aplikací uvádí za loňský rok na prvním místě Tik Tok, následovaný Instagramem a komunikační platformou WhatsApp. V České republice se mezi nejstahovanějšími objevují nákupní aplikace, stejně jako sociální sítě a samozřejmě hry.



Trendem jsou zdraví, finance a umělá inteligence



Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) si alespoň jednu aplikaci v posledních 3 měsících stáhlo 56 % uživatelů chytrého telefonu. Zpoplatněné aplikace si stahovalo pouze 8 % uživatelů. "V roce 2017 poprvé více než polovina dospělých obyvatel používala internet ve svém telefonu. O pět let později mělo chytrý telefon 80 % a internet v mobilu používalo 77 % Čechů starších 16 let," uvádí Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Z hlediska zadavatelů jsou aktuálně nejpoptávanější řešení, která digitalizují nedigitální produkty. "Typicky jde například o různé fitness aplikace, které uživatelům umožňují cvičit pod vedením trenéra i mimo fitko," popisuje Jaroslav Janouš z edgy.digital. Velmi žádané jsou podle něj aplikace z oblasti Healthtech a Fintech, tedy ty, které umějí zprostředkovat zdravotní a finanční data. "Jde o aplikace, které umí na dálku testovat uživatele a online posílají data lékaři. V druhém případě jde například o investování do kryptoměn," doplňuje s tím, že v tuto chvíli nejsilnějším trendem je zapojování umělé inteligence. "V Česku právě vzniká několik aplikací s integrovanou AI a vše nasvědčuje tomu, že stojíme na prahu významného technologického boomu," dodává Janouš.

Odkazy na použité zdroje:

https://www.data.ai/en/go/state-of-mobile-2023/

https://www.czso.cz/csu/czso/cesi-si-oblibili-internetove-bankovnictvi-a-nakupovani