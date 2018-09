Archeologové nalezli několik tisíc let starou vesnici

Archeologové v Egyptě objevili zřejmě jednu z nejstarších vesnic nalezených v deltě Nilu, která pochází ještě z období před začátkem vlády faraonů. Sídlo z neolitické doby bylo nalezeno asi 140 kilometrů severně od Káhiry, uvedlo egyptské ministerstvo pro památky.

Hlavní archeolog Frederic Gio oznámil, že jeho tým nalezl sila obsahující zvířecí kosti a potraviny, které naznačují, že zde lidé žili již kolem pátého tisíciletí před naším letopočtem. To by bylo 2500 let před začátkem staveb pyramid v Gíze.

Egypt v posledních letech často hlasitě oznamuje nové objevy v naději, že se mu podaří oživit cestovní ruch po nepokojích, které následovaly po povstání v roce 2011, napsala agentura AP.