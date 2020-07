Archeologové nesouhlasí s podzemním parkovištěm v centru Hradce Králové

Východočeští archeologové nesouhlasí se záměrem radnice, vybudovat pod Velkým náměstím v historickém centru Hradce Králové podzemní parkoviště. Jeho výstavba podle nich zničí archeologické památky a ohrozí hodnoty, díky kterým je území chráněno jako památková rezervace. Sdělili to ve středu zástupci Východočeské regionální archeologické komise. Radnice o projektu chce s archeology dál jednat. Uskutečnění projektu bude záviset právě i na stanovisku archeologů.

Podzemní parkoviště pod náměstím, které samo nyní slouží jako parkoviště, by mohlo pojmout přes 200 aut. Na stavbu si město nechává zpracovat studii, hotova má být do konce roku. Z dosavadních návrhů vyplývá, že vjezd do podzemních garáží by mohl být z Komenského ulice. V některých médiích se podle vědců objevily zkreslené informace, že archeologové se záměrem souhlasí, protože v místě stavby nejsou údajně žádné cenné nálezy. Osídlení na návrší v centru Hradce Králové ale podle archeologů skrývá stopy téměř všech epoch východočeské historie. Především v době bronzové a v raném a vrcholném středověku přesáhl význam tamního osídlení hranice regionu.

"Podzemní parkoviště pod Velkým náměstím nelze považovat z hlediska ochrany archeologického dědictví i z dalších důvodů za vhodné řešení dopravní situace v centru města," řekl předseda Východočeské regionální archeologické komise a vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech Miroslav Novák. Komise sdružuje zástupce organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Je součástí celostátní sítě poradních sborů pověřených koordinací archeologické památkové péče.

Primátor města Alexandr Hrabálek (ODS) očekává kompromis na obou stranách. Podle něj bylo Velké náměstí už mnohokrát narušeno stavební činností. "Rád bych věřil tomu, že i tady se dokážeme domluvit. Jednou věcí jsou archeologické památky, historie, kterou musíme ctít, ale druhou věcí rozvoj společnosti v 21. století," řekl Hrabálek. Radnice chce podle něj náměstí vrátit funkci přirozeného společenského centra města.

Zástupci komise ale trvají na svém a namítají, že v celé diskuzi je relativizován význam památek v městské památkové rezervaci. Podle Nováka nemá komise k dispozici žádné další informace, které by stanovisko změnily.

Archeologové také uvedli, že pokud ke stavbě dojde, bude to nebezpečný precedens nejen pro budoucnost hradecké památkové rezervace, ale i takto chráněných území vůbec. "Stejně jako je nemyslitelné postavit na místě gotické katedrály svatého Ducha třeba obchodní dům, měl by být stejně nepřijatelný i záměr vyhloubit uprostřed historického náměstí památkové rezervace podzemní odložiště automobilů. Toto srovnání není přehnané, stejně jako katedrála je i archeologické souvrství, které se zde utvářelo nejméně 5000 let, nedílnou a nezastupitelnou částí společného kulturního dědictví," řekl Novák.