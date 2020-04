Čeští vědci na návrat domů z Antarktidy stále čekají

Datum návratu vědců z letošní expedice Masarykovy univerzity (MU) do Antarktidy je kvůli koronavirovým opatřením stále nejisté. Komerčním letem by se z Chile do Evropy mohli dostat nejdříve ve druhé polovině května. Nadějí je nějaký dřívější repatriační let. Řekl to vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt. Účastníci expedice jsou v pořádku.

Členové expedice se už minulý den vylodili v Chile, momentálně jsou ubytovaní v Santiagu de Chile v jednom z mála otevřených hotelů. Čekají na nejbližší možný let do Evropy. "Měli letět 24. dubna, pak 2. května, všechny komerční lety jsou ale teď do poloviny května zrušené. Nadějí je nějaký repatriační let, do neděle ale určitě nic nepoletí. Problém je v tom, že žádná země se úplně nesnaží své lidi z Chile a z okolních zemí repatriovat. Je tady třeba deset Čechů, deset Poláků, 15 Němců. Kdyby tady bylo 150 Němců, byl by na to větší tlak," uvedl Nývlt.

Členové expedice jsou přihlášeni na první možný takový let, pokud nějaký bude. "Každopádně jsou v kontaktu s naší ambasádou, navíc ambasáda je od toho hotelu nedaleko," uvedl Nývlt.

I v Chile platí karanténní opatření. Ve čtvrti, kde jsou vědci ubytovaní, platí zákaz nočního vycházení. "Venku mohou být od 8.00 do 20.00, dá se projít třeba někde v okolí. Ale všechno je pozavírané, nikam se jít prakticky nedá. Nemohou mimo město. Nefungují ani restaurace, naštěstí vaří v tom hotelu," uvedl Nývlt. Doplnil, že všichni členové expedice jsou v pořádku, jak fyzicky, tak psychicky.

Vědci měli z Antarktidy původně odplouvat v polovině března, loď ale kvůli poruše vyplula o 14 dní později. Kvůli poruše lodi se téměř o týden také zpozdil jejich odjezd z Brna.

Devítičlenná výprava vyrazila z Česka na základnu Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v pátek 17. ledna. Vědci na expedici například měřili hmotu na dlouhodobě studovaných ledovcích a odebírali vzorky sněhu a ledu pro analýzy dálkového transportu znečišťujících látek atmosférou.