Čeští vědci vyvinuli metodu, která odhalí riziko vážného průběhu covidu

Diagnostickou metodu, která odhalí, zda člověku s covidem-19 hrozí těžký průběh nemoci, vyvinuli vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK). Zástupci univerzity ji představili na čtvrteční tiskové konferenci. Metoda je součástí PCR testu na covid-19. Riziko vyhodnotí na základě hladiny určitého biomarkeru u pacienta. Nová univerzitní společnost GeneSpector Innovations podala žádost o patent. Postup by laboratoře mohly podle UK využívat v brzké době.

Podle spoluautora metody Stanislava Kmocha z 1. lékařské fakulty tým na základě předchozích výzkumů identifikoval "kandidátní biomarker" přítomný v nosohltanu. Jeho hladina je důležitá pro předpověď dalšího průběhu nemoci a rizika cytokinového šoku, což je život ohrožující stav.

Kmoch uvedl, že se během výzkumu podařilo rychle vyšetřit 2000 lidí, z nichž půlka byla pozitivní. Nakažené pak sledovali. Lidé s nízkou hladinou daného biomarkeru prošli onemocněním bez větší potíží. Nemocní, u kterých byla vysoká, však měli horší až těžký průběh. Detailnější informace o metodě ve čtvrtek zástupci UK kvůli rozjednané žádosti o patent nesdělili.

Kmoch zdůraznil, že po zjištění hrozby těžkého průběhu by mohly být dotyčnému včas podány například monoklonální protilátky nebo vhodné léky zabraňující zhoršení nemoci.

Na výzkumu tým z UK spolupracoval s Thomayerovou nemocnicí v Praze, nemocnicí v Uherském Hradišti a laboratořemi. Současnou cenu testu na covid-19 by podle UK využití metody výrazně nezvýšilo.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima uvedl, že univerzita nemá informace o tom, že by byl v zahraničí podobný postup využíván.

"Jsme schopni (...) během několika týdnů začít omezeně vyrábět tady tuto soupravu, s tím že lékařům poskytneme relevantní informaci o stavu pacienta," uvedl Michal Pohludka, jednatel firmy GeneSpector Innovations, která má projekt na starost. Podle Pohludky probíhají jednání s průmyslovými partnery ohledně rozšíření výroby, která by umožnila poskytnout inovativní test do laboratoří "co nejdříve".

Novou dceřinou společnost GeneSpector Innovations, ve čtvrtek zástupci UK také představili. Jde o pátou univerzitní spin-off společnost, cílí na vývoj a přenos nových diagnostických přístupů, nejen pro boj s pandemií covid-19.

V loňském roce UK představila také vlastní test pro diagnostiku covid-19 a dvou typů chřipky, i na jejím vývoji pracoval Kmochův tým.