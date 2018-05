Chráněné oblasti v ohrožení: stavějí se tam dálnice a farmy

Rozsáhlá přírodní území mimo naši civilizaci, jež slouží jako útočiště pro zvířata a rostliny, i nadále ničí lidské zásahy Jsou to především stavby různých silnic a cest a s nimi spojená celková urbanizace. Vyplývá to z nového výzkumu publikovaného v časopise Science. Zprávu uvedl server The Independent.

Autoři výzkumu se tímto konstatováním snaží navrátit některé lidi "z oblak" zpět do reality. "Vlády tvrdí, že jsou tato místa pro dobro přírody chráněna, ale realita je ve skutečnosti jiná," říká profesor James Watson, jeden z autorů výzkumu. "Je to obrovský problém. Biodiverzita je v katastrofálním stavu, přestože stále více různých území nově podléhá v průběhu posledních let ochraně," dodává Watson.

Třetina (2,3 milionu metrů čtverečních) světových přírodních rezervací a národních parků čelí zániku. Může za to fakt, že celosvětově chráněná území jsou z devadesáti procent zasažena lidmi. Situaci zhoršuje mimo jiné zakládání zemědělských farem a vznik zcela nových měst.

Od roku 1992 se počet přírodních chráněných oblastí zdvojnásobil, aktuálně pokrývají 15 procent celosvětové půdy. Záměrem je číslo ještě o dvě procenta v následujících dvou letech zvýšit. Nicméně podle studie Watsona a jeho kolegů se lidé do těchto oblastí různě "rozlévají", a to zejména v hustě osídlených místech Asie, Evropy a Afriky, což dělá z procesu "zvětšování chráněné půdy" neefektivní krok.

Vědci neztrácejí naději

Průzkum vědců celkem zahrnoval na padesát tisíc různých chráněných oblastí. Důležitým pomocníkem při něm byly údaje z komplexní globální mapy Human Footprint, která se zabývá lidským nátlakem na životní prostředí. I přes negativní výsledky však badatelé neztrácejí naději. Podle nich vše závisí na řádné ochraně životního prostředí.

"Dobře fungující síť chráněných území je nezbytná pro záchranu organismů. Pokud dopustíme, aby tento systém nebyl respektován, pak není pochyb, že na to biologická rozmanitost doplatí," říká vedoucí autor výzkumu Kendall Jones z University of Queensland. Podle něj musejí jednotlivé národy poctivě uvádět, kolik půdy je vyčleněno speciálně pro ochranu přírody.

"Víme, že pokud jsou tyto oblasti správně financovány, dobře spravovány a vhodně umístěny, tak fungují. Chráněné oblasti jsou vysoce účinné při zastavování ztráty biologické rozmanitosti a zajištění návratu druhů, které jsou na pokraji vyhynutí," konstatuje Watson.

Už v minulých letech vyšlo několik podobných studií, které psaly o určité "biologické anihilaci", jež se v průběhu následujících dekád stane důsledkem vymření několika přírodních i zvířecích druhů.