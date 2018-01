Mumie předka Borise Johnsona vyzradila tajemství. Zemřela na syfilis

Vědci v Basileji vyřešili dekády trvající tajemství okolo mumifikovaného těla. Konečně se jim ho podařilo identifikovat. Šlo o kdysi bohatou ženu, která umírala na syfilis, a jak se zjistilo z rodokmene její rodiny, jde o dalekého předka britského ministra zahraničí Borise Johnsona. Zprávu uvedl server BBC.

Tělo ženy bylo nalezeno v roce 1975 během renovace kostela Barfüsser v Basileji. Byla pohřbená přímo před oltářem. Na sobě měla kvalitní oblečení. Vše tedy naznačovalo tomu, že šlo o bohatou ženu, která kdysi měla ve společnosti velkou moc a respekt.

To nyní, po více než čtyřiceti letech, vědci potvrdili, když se jim úspěšně podařilo odebrat vzorek DNA z jejího prstu na noze. Šlo o Annu Catharinu Bischoffovou, ženu církevního ministra, jehož rodina patřila v Basileji k těm nejbohatším. Potvrzení je na 99,8 % přesné.

Zemřela v roce 1787 ve věku 68 let na otravu rtutí, což naznačuje, že trpěla syfilidou. Během 16. až 19. století byla totiž léčba rtutí považována za účinný lék na tuto nemoc. Pacienti ale nakonec během procedury v mnoha případech zemřeli právě na otravu rtutí.

Jakmile byla její identita odhalena, došlo k překvapivému zjištění v jejím rodokmenu: jedná se totiž o praprapraprapraprapraprababičku Borise Johnsona, ministra zahraničních věcí Velké Británie.

Bývalý starosta Londýna, který během referenda silně orodoval za odchod země z Evropské unie, se ještě k nálezu nevyjádřil. Nicméně už v minulosti v jednom rozhovoru pro pořad BBC Who Do You Think You Are? potvrdil, že jeho dalecí předci pocházeli z velmi bohaté rodiny. To se nyní ukázalo jako pravda.

Anna Catharina Bischoffová měla za svůj život celkem sedm dětí, jen dvě ale přežily své dětství. Jedno z nich - dcera, taktéž Anna - si vzala jistého Christiana Huberta, barona Pfeffela von Kriegelsteina.

O pět generací později se v rodokmenu ukazuje Marie Luise von Pfeffelová, jež si vzala Stanleyho Freda Williamse. Jejich dcera Yvonne si vzala Osmana Wilfreda Johnsona Kemala. Společně porodili syna Stanlyeho Johnsona, který je dnes otcem právě Borise.