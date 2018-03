Statistici: Ženy prodlužují mužům život až o osm a půl roku

Ženatí muži mají šanci, že budou žít až o 8,5 roku déle než ti svobodní. U žen je tento rozdíl šest let ve prospěch těch provdaných. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad ve svém časopise Statistika a my. Podle psychologů je důvodem zdravější životní styl lidí žijících v partnerském vztahu.

Statistici ve své analýze hodnotili takzvanou naději dožití (tedy to, kolik let ještě budou v průměru na světě) u třicetiletých mužů a žen. U svobodných mužů to bylo 40,8 roku, zatímco u ženatých 49,3 roku. Ženáči se tak mohou dožít téměř osmdesátky, zatímco svobodní v průměru jenom něco přes sedmdesáti let. Ženy prodlužují život i rozvedeným či ovdovělým mužům, byť ne o tolik.

Rozdíly se ovšem podle statistiků zmenšují. "Diference se za poslední dvě desetiletí snížila relativně o deset procent," konstatuje v analýze Tereza Štyglerová z Českého statistického úřadu. Vdané třicátnice mají podle zveřejněných dat před sebou v průměru 54,3 roku. Mohou se tedy dožít téměř 85 let. U svobodných je naděje dožití 48,3 roku.

Důvod, proč ženatí muži a vdané ženy žijí déle, je podle psychologů jednoduchý. Lidé v partnerských vztazích mají totiž lepší životosprávu, navíc často lépe čelí stresujícím situacím a životním těžkostem. Mají se o koho opřít. "Lidé bez partnera, kteří na to nemají povahu, mají ve vyšším věku sklony k depresím náladám, opouštějí zájmy, koníčky, a pokud si nenajdou jiný důvod, proč tu být, tak dříve umírají," říká pražský psycholog z Psychoterapie Anděl Jan Kulhánek.

Ženy jsou na tom podle něj ale přece jen lépe než muži. Například se o sebe umějí lépe postarat, takže je po smrti případného partnera nečekají takové problémy jako jejich protějšky. "Navíc ženy mají z nějakého důvodu pevnější kořínek. Muži jsou v raném dětství a ve stáří křehčí stvoření než ženy, mají sklony k různým neduhům a onemocnění," dodává Kulhánek.