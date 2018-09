"Upravené" děti: zásah do genů prodlouží život

Vědci si pohrávají s myšlenkou, že by mohli díky genetické úpravě spermií a vajíček, "vytvořit" odolnější jedince vůči smrtelným onemocněním, jako je například rakovina. Radikální zásah do genů může údajně dokonce prodloužit lidský život až o deset let. Kritici studie ale argumentují tím, že upravené geny budou náchylnější k jiným chorobám. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Kontroverzní genetická úprava by mohla podle autorů studie snížit riziko rakoviny až o polovinu a prodloužit lidský život o deset let. Podle vědců by mohl zásah do genů posloužit především v případě nepříznivé rodinné anamnézy. Dalo by se tak předejít například Alzheimerově chorobě či nádorovým onemocněním.

Kritici studie ale argumentují tím, že po úpravě DNA bude jedinec pravděpodobně náchylnější k jiným onemocněním. Autor výzkumu, lékař Roman Oiynyk, vytvořil sbírku genů, které jsou zodpovědné za vznik onemocnění, jako je například diabetes. Tyto geny zkoumal a testoval, jaká změna nastane v případě zásahu.

"Tento výzkum nám potvrzuje, že když upravíme geny, tak jsou jedinci odolnější vůči mnohdy smrtelným nemocem, které je mohou potkat ve stáří," vysvětluje lékař Oliynyk a dodává, že na provizorní sbírce genů se ukázalo, že v případě rakoviny došlo k výraznému zlepšení.

Jiní odborníci ale přistupují k celému výzkumu velmi skepticky. "Myslím si, že ještě nejsme ve vědě tak daleko a nejsem si jistá, že se tam vůbec někdy dostaneme," argumentuje Helen O'Neillová z londýnské univerzity. Technologie CRISPR, prostřednictvím které chtějí vědci geny upravovat, mění malé části genetického kódu člověka.

Které z genů ale chtějí vědci upravit či dokonce odstranit? Mělo by se jednat například o ty, které způsobují dědičnou slepotu nebo Huntingtonovu chorobu. Zároveň se ale domnívají, že jednou budou schopni vložit geny pro požadovanou výšku, barvu vlasů či vlastnosti. Takovou "úpravu" nenarozených dětí si budou podle kritiků moci dovolit pouze skutečně majetní lidé. Navíc odpůrci často argumentují také tím, že genetické zásahy mohou mít negativní dopad na inteligenci jedince.