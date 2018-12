V Egyptě objevili více než čtyři tisíce let starou hrobku kněze

Egyptští archeologové objevili v oblasti Sakkára nedaleko Káhiry hrobku kněze starou více než 4400 let. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na egyptské ministerstvo pro staré památky. Vysoce postavený duchovní nejspíš sloužil během vlády páté dynastie, tehdy v čele s faraonem Neferirkarem.

"Dnes oznamujeme poslední objev roku 2018, jde o nový objev, soukromou hrobku," řekl egyptský ministr pro památky Chálid Ananí reportérům. "Je výjimečně dobře zachovalá, barevná a uvnitř jsou sochy. Patřila vysoce postavenému knězi... a je více než 4400 let stará," dodal ministr.

Hrobka je ozdobena obrazy, na kterých je faraonův kněz spolu se svou matkou, ženou a dalšími členy rodiny. V hrobce je také 24 různobarevných soch duchovního a jeho blízkých.

Egypt doufá, že nové archeologické nálezy posílí cestovní ruch. Od svržení někdejšího autokratického prezidenta Husního Mubaraka v roce 2011 totiž turistika značně utrpěla, především kvůli násilnostem. Cestovní ruch přitom tvoří významnou část egyptské ekonomiky.

