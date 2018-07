Vědci: Dávka proteinu nás může ochránit před infarktem

Vědci z kalifornské univerzity v San Diegu se domnívají, že objevili jednu z možností, jak lze ve vysokém věku předcházet srdečnímu onemocnění. Za zázračnou látku v tomto případě považují protein vinculin, jehož hodnota v lidském těle přirozeně s věkem klesá. Umělá dávka zmíněného proteinu by tak mohla posílit srdce a omezit onemocnění. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Během pokusu s octomilkami vědci zjistili, že mají mušky v souvislosti s proteinem zdravější srdce a dokonce o třetinu delší život. Místo obvyklých šesti měsíců žily octomilky celých devět. Na základě této informace chtějí do budoucna zařadit protein vinculin mezi léčivé přípravky a uměle ho doplňovat i do lidského organismu. V lidském těle totiž dochází s věkem k poklesu této bílkoviny, což má z následek zhoršující se funkci srdce. To může vést až k úplné zástavě.

Vědci zároveň potvrdili, že zaznamenali zlepšení metabolismu u skupiny much, kterým podávali zvláštní formu glukózy a pozorovali, jakým způsobem využijí cukr. Mouchy s větším množstvím vinculinu vyplavily více glukózy než jejich protějšky. To naznačuje také vyšší hladiny bílkoviny v srdci, což umožňuje orgánům efektivně získávat živiny.

Vinculin je cytoskeletární protein podílející na ukotvení F-aktinu, který je vázaný na membránu a zajišťuje mobilitu buňky. Zároveň má důležitou funkci během dělení buňky.