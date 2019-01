Vědci objevili v zazděné kapli kosti zpovědníka krále

Archeologové objevili při záchranném výzkumu a geofyzikálním průzkumu kláštera na českobudějovickém Piaristickém náměstí dřevěnou schránu, v níž jsou podle dochovaných zpráv uloženy ostatky Jindřicha Libraria OP (Ordo Praedicatorum, řád bratří kazatelů). Byl prvním převorem českobudějovického kláštera dominikánů po jeho založení a zemřel v roce 1281. Podle dochovaných legend byl zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II. Novinářům to řekli archeologové.

Přemysl Otakar II. město České Budějovice založil. V klášterním kostele Obětování Panny Marie se v jedné z gotických zdí podařilo detekovat a potvrdit dutý prostor a v něm dřevěnou schránu a písemnosti. "Nalezená dutina je zaklenuta gotickým lomeným obloukem, na stěnách jsou patrné nápisy. V objevené dřevěné schráně jsou podle dochovaných zpráv druhotně uloženy ostatky významné osobnosti českého království 13. století, Jindřicha Libraria," řekla archeoložka z Jihočeského muzea Zuzana Thomová.

Po prvním průzkumném vrtu v létě 2018 vyvrtali ve středu archeologové do nově objevené prostory vrt další a spustili průzkumnou sondu, která prostor zmapovala. Upravené robotické rameno umožnilo přečíst písemnosti uvnitř, na stěnách i na papírech u dřevěné schrány.

"Budeme mít zájem schránku vyzvednout, jednak protože je tam organický materiál, papír. Bylo by dobré ten prostor otevřít, aby se tam mohl udělat průzkum nástěnných maleb. A pochopitelně nás zajímá obsah té schránky. Z počátku 20. století existuje seznam předmětů, které v té schránce jsou: kromě pergamenu, o kterém nevíme, co je na něm, by tam měly být nějaké mince ze 17. století a ostatky Jindřicha Libraria," řekla Thomová.

Tým geofyzika Jiřího Šindeláře provedl loni měření takzvaným georadarem, což je stejná technologie, která se používá v letovém provozu. Signál se vysílá do zdi, druhou anténou se signál přijímá. Georadar odhalil dutinu. Šindelářův tým použil i systém, který měří magnetické vlastnosti zdi. Zjistili tak, že v okolní středověké kamenné zdi je mladší, cihlová zazdívka.

"Z historického hlediska je to pro České Budějovice velmi významná záležitost, protože Jindřich Librarius byl jednou z nejvýznamnějších osobností 13. století v českém království. Stál u zrodu města a jednoznačně se zasadil o založení zdejšího kláštera," řekl Šindelář.

Librarius byl po celou dobu existence kláštera považován za blahoslaveného. Králi Přemyslu Otakarovi II. prý poradil, aby si založením nového kláštera vyprosil od Boha narození vytouženého potomka a dědice, pozdějšího krále Václava II. Až výzkum skončí, budou ostatky Jindřicha Libraria, důstojně uloženy v klášterním kostele Obětování Panny Marie, uvedli archeologové.