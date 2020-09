Co o člověku mohou prozradit jeho vlasy?

Na základě rozboru izotopů obsažených ve vlasech je možné zjistit, zda má člověk zdravou stravu, nebo zda konzumuje příliš mnoho průmyslově produkovaného masa, což je charakteristické pro nevyvážený jídelníček chudších vrstev společnosti. Zjistil to tým vědců z americké Utažské univerzity. Vlasy každý den o něco povyrostou a potřebují keratin a další složky, které tvoří kštici. Kde si je berou? Samozřejmě z toho, co jíme, neboť to je zdrojem aminokyselin nezbytných pro přežití.

Na základě rozboru vlasů je tedy možné přesně zjistit, jaké prvky tvoří naše stravování. A hlavně to, zda je náš jídelníček vyvážený, píše italský deník La Repubblica.

Na začátku 90. let vědci pod vedením Jima Ehleringera prokázali, že na základě analýzy izotopů přítomných ve vlasech je možné rekonstruovat různé charakteristiky člověka. Například jídelníček - neboť různé typy potravin obsahují odlišné izotopy. Dokonce i voda, kterou pijeme, může měnit svou skladbu izotopů podle toho, kde se vyskytuje.

Původ vody

První Ehleringerům výzkum se soustředil právě na tento aspekt. Prokázal, že lze vysledovat pohyb osoby na základě analýzy izotopů kyslíku a vodíku obsažených v jejích vlasech, a zjistit tak původ vody, kterou tato osoba v posledních měsících pila.

Ve své novější práci se Ehleringer snažil posunout svůj výzkum ještě dál a hledal souvislost mezi izotopy obsaženými ve vlasech a výživou. Například kukuřice, čirok a cukrová třtina, které patří ke skupině rostlin definovaných jako C4, obsahují izotopy uhlíku a dusíku lišící se od těch, které jsou přítomny v luštěninách a ve velké části zeleniny a patří ke skupině definované jako C3. První skupina se obvykle používá jako krmivo pro průmyslový chov. Teoreticky by mělo být tedy možné odlišit nevyváženou stravu obsahující levná jídla od stravy bohaté na zeleninu a kvalitní maso tak, že by se prostě analyzovaly izotopy uhlíku a dusíku ve vlasech.

Ověřování hypotézy

Aby vědci ověřili svou hypotézu, sbírali vzorky vlasů u holičů v 65 amerických městech, analyzovali složení vlasů a porovnávali výsledky s cenou domů v blízkosti sledovaných holičství a s indexem tělesné hmotnosti (BMI) v místě. Výsledky potvrdily jejich očekávání: v chudých lokalitách byl vyšší podíl osob, které měly ve vlasech izotopy uhlíku odpovídající jídelníčku složenému převážně z průmyslově produkovaného masa. V místech, kde žijí lidé náležející ke střední třídě, se objevují ve vlasech izotopy ovoce, zeleniny a masa z domácích chovů.

Vědci šli ale ještě dál a prokázali, že dokonce průměrná cena za ostříhání vlasů u určitého holiče souvisí s přítomností izotopů ve vlasech, a to tak, že stále lepší výživa bezprostředně souvisí s růstem cen za ostříhání.

"Tyto informace jsou pro veřejné zdraví velmi důležité, protože umožňují určit trendy ve stravování populace s přesností, jaká není u průzkumů veřejného mínění možná," vysvětluje Ehleringer. "Budeme rádi, jestliže vědecké společenství začne hodnotit charakter jídelníčku s využitím analýzy vlasů, zvláště pokud jde o hodnocení rozdílů mezi různými sociálně ekonomickými skupinami," dodává.