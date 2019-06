Dobrá zpráva pro vesmírné turisty. NASA jim otevře ISS

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil, že otevře Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) soukromým turistům a společnostem. První turista by se do oběžné vesmírné laboratoře mohl vypravit již v roce 2020. Mise by mohla trvat až 30 dní a každý rok by se měly uskutečnit dvě, oznámila NASA. Každá cesta k ISS bude stát okolo 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun) a za každou noc strávenou na vesmírné stanici si bude NASA účtovat 35 tisíc dolarů (800 tisíc korun).

"NASA otevírá Mezinárodní vesmírnou stanici komerčním příležitostem," oznámil Jeff DeWit z NASA. Peníze získané od vesmírných turistů a soukromých společností by měly NASA pomoci s financováním vesmírné stanice.

ISS je v současné době jediná trvale obydlená vesmírná stanice, ve vesmíru je již více než 20 let. Po podepsání smlouvy o zřízení ISS ve Washingtonu v lednu 1998 představiteli 14 zemí a agentur pro kosmické lety se stanice zrodila v listopadu 1998 vynesením ruského modulu Zarja (Úsvit) na oběžnou dráhu. Dosud bylo vyneseno k ISS na 40 modulů.

Životnost vesmírné laboratoře byla původně do roku 2016, postupně byla prodloužena nejprve do roku 2020 a naposledy do roku 2024. Od 2. listopadu 2000 na stanici trvale pobývá stálá posádka, která je dvou až šestičlenná a pravidelně se střídá po půl roce. Stanice je umístěna na oběžné dráze ve výšce kolem 400 kilometrů, Zemi oběhne za necelých 93 minut rychlostí asi 7670 m/s (zhruba 27.600 km/h).