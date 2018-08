E-cigarety jsou nebezpečnější, než si lidé myslí, tvrdí vědci

Elektronické cigarety nemusejí být tak bezpečné, jak si mohou lidé myslet. Nový výzkum přišel s tím, že takzvaný vaping uvolňuje do dýchacích cest zánětlivé chemikálie. Vědci tedy ohledně těchto zařízení nabádají k opatrnému skepticismu. Zprávu přinesl server Daily Mail.

Vládní agentura Public Health England doposud e-cigarety podporovala. V roce 2015 o nich vydala analytickou zprávu, v níž uvedla, že vaping je až o 95 procent méně škodlivý než kouření cigaret.

Nicméně Národní institut pro zdraví a péči (NICE) tvrdil opak a apeloval na praktické lékaře, aby e-cigarety jako náhražku svým pacientům nedoporučovali, neboť ohledně jejich bezpečného používání existují jen limitované důkazy.

Nový výzkum publikovaný v odborném časopise BMJ Thorax journal dokonce přišel s tím, že vaping může způsobovat chronické obstrukční plicní nemoci, které jsou obvykle spojeny s kouřením tabáku.

"Rozhodně zde existuje jakási agenda, která vyobrazuje e-cigarety jako bezpečné," řekl hlavní autor výzkumu a expert na respirační medicínu David Thickett z univerzity v Birminghamu. Vzápětí sice uznal, že tabák je více škodlivější, ale vyzval k "opatrnému skepticismu". Jejich užívání totiž není tak bezpečné, jak si většina lidí myslí.

"E-cigarety jsou bezpečnější, co se týče rizika rakoviny, ale když je budete používat 20 nebo 30 let a mohou vám způsobit chronickou obstrukční plicní nemoc, tak to je něco, o čem byste asi měli vědět," dodal Thickett.