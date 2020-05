Expert na umělou inteligenci Mikolov posílí výzkum na ČVUT

Expert na umělou inteligenci Tomáš Mikolov, který se zasadil například o vylepšení Google překladače, nově působí na ČVUT. V dubnu nastoupil na tamní Český institut robotiky, informatiky a kybernetiky (CIIRC). Mikolov povede výzkumnou skupinu, která se bude věnovat takzvaným komplexním systémům. Za CIIRC to řekla projektová specialistka Eva Doležalová.

Mikolov opustil Česko před osmi lety, poté co získal doktorát na brněnském Vysokém učení technickém. Postupně pracoval v Google Brain, Microsoft Research a v roce 2014 zakotvil ve Facebook AI Research, kde se zabýval vývojem inteligentních algoritmů pro co nejpřirozenější komunikaci strojů s lidmi.

Pro svůj nejznámější výzkumný úspěch, tedy zdokonalení aplikací pro rozpoznávání a zpracování jazyka, vytvořil nové modely neuronových sítí. Překonaly předchozí přístupy k modelování jazyka. Mikolov se díky tomu předloni stal i jedním z laureátů Ceny Neuron.

Na CIIRC, konkrétně ve Výzkumném a inovačním centru pro pokročilou průmyslovou výrobu (RICAIP), se Mikolov bude věnovat základnímu výzkumu. Povede vědeckou skupinu zaměřenou na takzvané komplexní systémy. Ty by podle vědců v budoucnu mohly vést k výraznému zlepšení umělé inteligence. Podle Mikolova by pak algoritmy měly mít potenciál pro samostatnou inteligenci, nikdo je však dosud nedovede připravit. Mikolov nyní dává dohromady malý tým studentů a doktorandů.

Mikolov řekl, že pro CIIRC se rozhodl proto, že ho vnímá jako progresivní pracoviště, kde působí řada zajímavých vědců se zkušenostmi ze zahraničí. "Důležité je pro mě dělat věci, které mi dávají smysl, s lidmi, se kterými mě baví pracovat," podotkl výzkumník. Do Česka se vrátil i proto, že si v cizině vyzkoušel vše, co potřebuje, včetně spolupráce se špičkovými vědci, a "viděl, co se vidět dá."

Centrum RICAIP vzniklo počátkem letošního roku jako součást mezinárodního projektu za 1,3 miliardy korun. Má umožnit virtuální propojení různých laboratoří pro inteligentní výrobu v Evropě. Vědci by v centru měli vyvinout systém pro řízení inteligentní výroby podle potřeb zákazníka.