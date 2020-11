Festival kosmických aktivit Czech Space Week začne v neděli

Přednášky o planetě Mars, superhmotných černých dírách či družicích přinese festival kosmických aktivit Czech Space Week. Program začne v neděli, kvůli koronaviru bude nakonec kompletně on-line. Festival také představí, jak se čeští výzkumníci a firmy zapojují do misí Evropské kosmické agentury (ESA), v plánu jsou i pořady pro děti.

Festival měl začít už v pátek, kvůli zrušení některých "venkovních" akcí se však jeho start posunul. Pořádá ho CzechInvest ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Akce potrvá do 14. listopadu.

Festival odstartuje přednáška vědců z Astronomického ústavu (AÚ) Akademie věd (AV) o superhmotných černých dírách. Právě za poskytnutí důkazů o supermasivní černé díře uprostřed naší galaxie byla letos udělena Nobelova cena za fyziku. Vědci představí, jak se AÚ na jejím výzkumu podílí. Jeden z přednášejících, Jiří Svoboda, pak bude příští pátek také mluvit o tom, co pro výzkum černých děr mohou přinést chystané mise ESA - ATHENA a LISA. Další experti pohovoří o přínosech umělých družic i strastech, které vědcům občas způsobují. Jedna z přednášek bude věnována i družici VZLUSAT-2, která je druhou nanodružicí pocházející z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.

Jak se podílejí české firmy na kosmických projektech?

O tom, jak se české firmy a organizace podílejí na mezinárodních kosmických projektech, budou i další příspěvky. Kromě zmíněné mise LISA se Česko podílí třeba na připravovaných misích Hera, "lovci exoplanet" Plato, či již probíhající Solar Orbiter, které se věnuje úterní pořad festivalu. Novou spolupráci představí firmy SAB Aerospace a Huld. Pro firmy bude připraven také blok Gate2Space, ve kterém se dozví o možnostech zapojení do programů ESA.

O Marsu v pondělí pohovoří geofyzik Petr Brož. "Mým cílem je udělat přednášku, ve které chci ozřejmit, jak zkoumáme Mars, proč ho zkoumáme, co o něm teď víme a k čemu nám tyto objevy budou dobré," řekl vědec. Přednáška se podle něho bude týkat i toho, co je ještě třeba "vyzkoumat", a pojedná i o úskalích snu, že by člověk mohl jednou na Marsu žít.

Program bude i pro děti

Festival cílí i na dětské diváky. Například Jan Veselý z pražského planetária jim bude povídat o exoplanetách, ale i velikosti planet Sluneční soustavy. Jeho kolega Jan Spratek pohovoří o Mezinárodní vesmírné stanici. Pavel Gabzdyl, který pracuje v brněnské hvězdárně a planetáriu, se zaměří na Měsíc.

Inspirativní příběhy žen úspěšných na poli kosmických aktivit pak zazní ve středu. V pořadu vystoupí například bioložka Magdalena Herová spolupracující s Mezinárodní vesmírnou stanicí či profesorka patofyziologie Julie Dobrovolná, která šéfuje vlastnímu start-upu a zkoumá vliv stresu na výcvik kosmonautů, pilotů či vojáků. Na programu je i debata o možnostech studia jednotlivých oborů výzkumu vesmíru, či pořad o tom, co lze nyní vidět na obloze pouhýma očima.

Cílem festivalu je popularizace vědy a informování veřejnosti o přínosech zapojení výzkumných organizací a firem do kosmického výzkumu. Česko je součástí ESA od roku 2008. Podle ministerstva dopravy se za tu dobu do spolupráce zapojilo přes 60 tuzemských firem. Festival se letos koná potřetí.