Finská společnost vyrábí mouku jen z elektřiny, vody a vzduchu

Za pouhé pomoci elektřiny, vody a vzduchu hodlá finská společnost Solar Foods produkovat a do dvou let prodávat v supermarketech jídlo podobné pšeničné mouce. Firma spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou, pro jejíž astronauty má dodávat jídlo během mise na Mars. Solar Foods totiž tvrdí, že jejich směs je bohatá na bílkoviny a chutná jako pšeničná mouka. Zprávu přinesl server The Guardian.

Firma z Helsinek se o výzkum na jídlo vyrobené jen z elektřiny, vody a vzduchu dělí s Technickým výzkumným střediskem VTT a technologickou fakultou na University of Lappeenranta. Ještě v tomto roce chce od Evropské unie získat potravinovou licenci na zahájení komerční výroby v roce 2021. Za kilogram si hodlá účtovat pět eur (asi 127 korun).

Prášek vypadající jako mouka nese jednoduchý název Solein a pěstuje se podobně jako pivo. Živé mikroby jsou v tekutině vystaveny bublinkám oxidu uhličitého a vodíku, které jsou uvolňovány pomocí elektrické energie. Mikroby pak následně vytvářejí speciální bílkovinu, jež je vysušována, aby z ní vznikl prášek, popisuje proces The Guardian.

Generální ředitel Solar Foods doktor Pasi Vainikka tvrdí, že tímto projektem našel způsob, jak bez využití uhlíku vyrobit zcela přirozený zdroj bílkoviny, aniž by u toho plýtval vodou nebo půdou. "Jedná se o zcela nový druh potraviny, o nový druh bílkoviny odlišný od všech potravin vyskytujících se na současném trhu. Je to jiné v tom, jak se to vyrábí, protože k tomu nepotřebujeme zemědělství ani akvakulturu," řekl.

Svůj produkt Vainikka popsal jako environmentálně nejšetrnější bílkovinu na světě. Podle něj může být využita stejně jako každá jiná potravinová složka a do budoucna je prý také možné, že by se z prášku vyrobily vlákniny, jež by připomínaly chléb nebo maso.