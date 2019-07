Greta Thunbergová přeruší školu. Vydá se jachtou za oceán

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová si vezme rok volno ze školy, aby se mohla soustředit na kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o klimatických změnách a přimět světové politiky k důslednější ochraně klimatu a snižování emisí. V nadcházejících měsících se zúčastní i dvou významných klimatických konferencí v Severní a Jižní Americe. Školačka, která ve snaze maximálně chránit životní prostředí odmítá létat letadlem, oznámila, že se na cestu přes Atlantik vydá na závodní jachtě, napsal švédský deník Expressen.

Do Ameriky se Thunbergová vypraví v srpnu. Ve Spojených státech se chce zúčastnit zářijového klimatického summitu, který v sídle OSN v New Yorku na okraj výročního Valného shromáždění pořádá generální tajemník OSN António Guterres. Koncem roku bude Thunbergová hostem 25. klimatické konference OSN v Santiagu de Chile na jihoamerickém kontinentě. Kromě těchto zemí se chystá navštívit i Kanadu a Mexiko a další latinskoamerické země. Po pevnině se bude pohybovat vlakem a autobusem.

Přes moře se Thunbergová přeplaví na 18 metrů dlouhé závodní jachtě Malizia II. vybavené solárními panely k výrobě čisté elektřiny. Kromě německého kapitána Borise Herrmanna bude Thunbergovou na dvoutýdenní plavbě doprovázet její otec Svante, dokumentarista Nathan Grossman a Pierre Casiraghi, vnuk zesnulého monackého knížete Rainiera III. a někdejší hollywoodské herečky a pozdější monacké kněžny Grace Kellyové. "V polovině srpna vyrazíme na jachtě přes Atlantik z Británie do New Yorku," napsala Thunbergová na twitteru.

Agentuře AP Thunbergová řekla, že se snažila několik měsíců vyřešit otázku, jak se dostat do USA bez pomoci letadla, která dlouhodobě odmítá kvůli vysokým emisím skleníkových plynů, jež produkují. Zaoceánské lodě jsou rovněž velkými znečišťovateli životního prostředí. Jejich posádky si navíc málokdy troufnou vypravit se v srpnu přes Atlantický oceán kvůli riziku hurikánů.

Schůzku s Trumpem nevyloučila

"Dostat se do Severní Ameriky lodí je prakticky nemožné," postěžovala si Thunbergová v rozhovoru s AP. "Spousta lidí se mi snažila pomoci a kontaktovat různé lodě," než se to konečně podařilo, dodala.

Schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož vláda hodlá odstoupit od pařížské klimatické dohody z roku 2015, Thunbergová nevyloučila. Aktivistka nicméně vyjádřila pochybnosti, že by se toto setkání uskutečnilo, protože podle jejího názoru by to byla jen ztráta času. "V tuto chvíli nepředpokládám, že se sejdeme, protože mu nemám co říct," konstatovala Thunbergová. "(Trump) očividně nenaslouchá vědcům. Proč bych ho tedy zrovna já, dítě bez příslušného vzdělání, měla být schopna přesvědčit?"

Thunbergová svou ekologickou aktivitu zahájila loni v létě ve Stockholmu protestem před švédským parlamentem, při němž držela transparent s nápisem Školská stávka za klima. Posléze se k ní připojili studenti ze Švédska i dalších evropských států, kteří takto začali stávkovat každý pátek.

Projevy, v nichž vyzývala k lepší ochraně klimatu, Thunbergová přednesla už na řadě mezinárodních fór. Loni v prosinci promluvila švédská školačka na klimatické konferenci OSN v polských Katovicích, v lednu pak přednesla projev na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Britské sázkové kanceláře ji považují za jasnou favoritku pro získání letošní Nobelovy ceny za mír. Ve Spojených státech ale Thunbergová zatím moc známá není.