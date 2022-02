Hit mezi kroužky v roce 2022? Programování s roboty!

Roztomilý kamarád a učitel v jednom. Tím může být pro děti vzdělávací robot - hračka, která zabaví na dlouhé hodiny a pomůže hravě pochopit základní principy programování, tedy tolik cenné dovednosti na trhu práce 21. století. Pololetní kurzy robotiky jsou letošní novinkou mezi kroužky, které nabízí vzdělávací organizace makeITtoday.

Kurz Mini Coders pro předškoláky, zdroj: makeITtoday

"Roboti jsou skvělou cestou, jak vysvětlit programování těm nejmenším dětem, ale i pokročilejším studentům. Robůtek je jako roztomilý kamarád, který svým chováním reaguje na příkazy dítěte. Díky tomu je snadné pochopit koncepty, které později malý programátor v abstraktní podobě využije u počítače," říká výkonná manažerka makeITtoday Barbora Stibor. Na základě úspěchu jednodenních workshopů robotiky nově makeITtoday nabízí pololetní kurz Robotika a programování, který je určen dětem od 9 do 12 let. Je vhodný i pro děti bez předchozí zkušenosti s programováním.

Robota můžete dítěti koupit i domů. Jakého ale vybrat? "Na trhu je spousta robotů, ale ne všichni jsou určeni k rozvíjení informatického myšlení. Někteří například jen tančí nebo vydávají zvuky, ale dítě nic nenaučí," varuje Barbora Stibor. "V kurzech Mini Coders, které jsou určeny pro děti od 5 let do 7 let, využíváme Ozoboty, Blueboty či Cubetto. V kurzu Robotika a programování pro starší děti máme nově hi-tech vzdělávací roboty Codey Rocky, kteří moc baví kluky i holčičky," dodává.

Codey Rocky se ovládá pomocí blokového jazyka, kde samotné programování je tak jednoduché jako skládat puzzle. Děti se tak hravě seznamují se základními programovacími koncepty, jako jsou algoritmy, podmínky, cykly a proměnné. Zároveň robůtek nabídne dětem první vhled do světa robotiky - jaké je to, pracovat se strojem interagujícím s okolím, oproti programování pouhého počítačového programu. "Na kurzu jsou vítané děti, které se s žádným programovacím jazykem zatím nesetkaly, i ty, které nějaké zkušenosti s blokovým jazykem mají a chtějí se dále zdokonalovat, pohrát si u toho s robůtkem a dozvědět se něco o robotice," vysvětluje Barbora Stibor.

Nové pololetí v makeITtoday začíná už 14. února 2022, kurzy robotiky pak startují 28. února. Cena kurzu je od 6480 Kč za pololetí. Více informací najdete na https://www.makeittoday.cz/index_cz.html.