Indie zřejmě vyšle sondu na Měsíc až v září

Indie vyšle svou sondu Čandrájan-2 (Měsíční loď 2) na Měsíc možná až v září. Příhodné startovací okno pro let k zemskému souputníkovi se totiž uzavře a nové se otevře až v září, napsal portál The Next Web. Raketa GSLV Mk.3 se sondou měla původně z Indie odstartovat v pondělí místního času (v neděli SELČ), let byl ale hodinu před zážehem motorů zastaven kvůli technickému problému.

Indická vesmírná agentura ISRO přesný důvod přerušení startu neuvedla, zmínila jen neupřesněný technický problém. Indická média s odvoláním na nejmenované představitele mise nicméně informovala, že jednou z příčin byla tlaková netěsnost na posledním stupni nosné rakety, kvůli které unikal kapalný vodík. O této možnosti se spekulovalo, protože ISRO o hodinu dříve před zastavením odpočtu čerpání vodíku do tohoto stupně dokončila.

Sondu tvoří družice, která bude obíhat kolem Měsíce, přistávací modul s vědeckými přístroji a šestikolové robotické vozítko. Přistání na lunárním povrchu bylo původně plánováno na 6. září, pokud ale bude start odložen až na září, lze dosednutí na měsíční povrch očekávat na přelomu října a listopadu. Pokud se Indii mise podaří, stane se po USA, Rusku a Číně čtvrtou zemí, která dokázala na Měsíci měkce přistát.

Pro Indii je to již druhá mise k Měsíci, kam v roce 2008 vyslala družici Čandrájan-1 (Měsíční loď 1), která kroužila kolem Měsíce a která byla o rok později prohlášena za ztracenou. Součástí první generace Čandrájanu byla i dopadová sonda, která se nárazem o měsíční povrch zničila.