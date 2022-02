Jaký bude rok 2022 podle názoru obyvatel ČR?

Odpověď na tuto otázku přináší výzkum, který jako každý rok provedli ve výzkumné agentuře Médea Research. V jeho průběhu výzkumníci zjišťovali, jaký je názor našich občanů na aktuální situaci u nás a jaká mají lidé očekávání vývoje společenského i osobního života v roce 2022.

Hodnocení aktuální situace

Hodnocení aktuální situace u nás se ve srovnání s loňským rokem výrazně zlepšilo. Pozitivně nyní hodnotí situaci v České republice 45 % obyvatel ČR, zatímco loni na tuto otázku kladně odpovědělo jen 15 % našich občanů. Zdá se, že lepší hodnocení je ovlivněno zejména postupným odezníváním pandemie nemoci Covid-19 a s uvolňováním s ní spojených opatření. Přesto je však v české populaci stále většina těch, kteří hodnotí aktuální situaci negativně - oproti loňsku jejich počet navíc mírně vzrostl.

Celkově pozitivněji hodnotí česká populace aktuální situaci v osobním životě. Nejlépe hodnocenou oblastí je aktuální situace lidí ohledně bydlení, kterou hodnotí kladně 70 % obyvatel ČR. Své partnerské vztahy hodnotí kladně 61 % české populace, finanční situaci v domácnosti a situaci v zaměstnání pak v obou případech více než polovina obyvatel ČR.

Na rozdíl od předchozích let, kdy lidé považovali za největší problém české společnosti vysokou míru korupce, letos nejhůře hodnotili celkovou náladu ve společnosti. Tu nyní kladně hodnotí jen 7 % české populace. S politickou situací u nás je nyní spokojeno 17 % obyvatel, což je přibližně stejně jako v loňském roce. Podobné jako loni je také vnímání ekonomické situace u nás. Kladně ji letos hodnotí 16 % občanů.

Problémy, které aktuálně trápí nejvíce lidí u nás, jsou obavy spojené s pandemií covid-19 a nejrůznějšími omezeními a opatřeními, dále pak lidé často vyjadřovali obavy z vysoké míry inflace a rostoucích cen energií.

A co nás podle názoru lidí čeká v roce 2022? V kterých oblastech bude podle nich situace lepší než loni, a v kterých naopak?

Obavy z dalšího zhoršení ekonomické situace a celkové nálady ve společnosti

Obyvatelé ČR mají v současnosti obavy z budoucího vývoje ekonomické situace u nás a zhoršení celkové nálady ve společnosti. Očekávání lidí jsou v obou těchto oblastech výrazně horší než loni. Naopak se zdá, že vcelku velká očekávání vkládají lidé do nové politické reprezentace země. Velmi výrazně totiž od loňska narostly podíly lidí, kteří v budoucnu očekávají zlepšení situace na české politické scéně a snížení míry korupce.

Podíl lidí, kteří věří ve zlepšení ekonomické situace u nás, v posledních letech setrvale klesá. Tento trend je patrný i letos, kdy se důvěra v pozitivní vývoj české ekonomiky propadla o dalších 6 procentních bodů na aktuálních 12 % české populace.

Meziročně klesl také podíl lidí, kteří si myslí, že se v roce 2022 zlepší celková nálada v české společnosti. Loni věřilo ve zlepšení v tomto směru 26 % české populace, na začátku letošního roku to bylo již jen 17 % obyvatel.

Zlepšení politické situace u nás očekává v právě započatém roce 26 % lidí, což je dvakrát více než na začátku loňského roku. Ještě více (třikrát) oproti loňsku vzrostl podíl lidí, kteří si myslí, že se u nás v tomto roce zlepší situace v oblasti míry korupce v ČR.

V hodnocení vývoje osobního života jsou lidé skeptičtější než loni

V očekáváních vývoje v osobním životě jsou lidé celkově mírně optimističtější než v očekáváních vývoje celé společnosti. Ve srovnání s loňským rokem jsou ale osobní očekávání obyvatel ČR výrazně horší.

Třetina obyvatel ČR očekává v nadcházejícím roce zlepšení v oblasti svých partnerských vztahů. Ve srovnání s loňským rokem je tento podíl nižší o 8 %. Výrazně méně lidí věří také ve zlepšení finanční situace v jejich domácnosti. Zatímco loni to bylo 33 % obyvatel ČR, letos ve zlepšení v této oblasti věří jen 21 % české populace.

Pozitivní vývoj osobní situace ohledně bydlení očekává v právě započatém roce 26 % české populace a ve zlepšení situace v zaměstnání věří 23 % obyvatel ČR. V obou případech je to výrazně méně lidí než v loňském roce.

Výzkum provedla agentura Médea Research v období od 3. do 9. ledna 2022 na vzorku 510 respondentů ve věku 18 a více let. Vzorek respondentů byl vybrán tak, aby svým složením odpovídal struktuře celé české populace podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, velikosti a regionu místa bydliště a výsledky výzkumu jsou tak zobecnitelné na celou českou populaci starší 18 let. Sběr dat probíhal online mezi registrovanými členy Online panelu Médea Research.

Otázka: Je něco, co Vás osobně v současné době trápí, z čeho máte Vy osobně obavy? Uveďte prosím cokoli Vás napadne.

Pozn.: Na otázku odpovídali respondenti spontánně a mohli uvést více případů toho, z čeho mají obavy.

