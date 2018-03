Jupiter vypadá jinak, než vědci předpokládali. Je složitější

Nejnovější fotografie Jupiteru, které pořídila kosmická sonda NASA, odhalují planetu v podobě, v jaké ji ještě nikdo neměl možnost vidět. Planetu pokrývá spletitý systém cyklonů. Vědci proto přiznávají, že se v některých ohledech mýlili. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Fotografie zobrazují Jupiter pokrytý intenzivními bouřemi, mnohem složitějšími, než se v minulosti předpokládalo. Kosmická sonda Juno zaznamenala mnohem podrobnější chování hlubokých a spletitých cyklonů, které se vzájemně neslučují. Snímky odhalují skupinu devíti cyklonů nad severním polem Jupiteru a šest nad jižním pólem. Přičemž síla větru zde překračuje pátý stupeň hurikánu o rychlosti 350 kilometrů za hodinu.

Vedoucí vědeckého Národního týmu astrofyziky v Římě Alberto Adriani byl překvapen, že má největší planeta sluneční soustavy tak složité povrchové uspořádání. Vědci se totiž původně domnívali, že objeví šestihranný systém oblak, podobný tomu, který se točí kolem severního pólu Saturnu. "Mýlili jsme se," přiznal v e-mailu Alberto Adriani. Namísto toho jsou na fotografiích patrná osmiúhelníková seskupení s osmi cyklony, které obklopují jeden uprostřed. Každý ze zmíněných vírů měří až několik tisíc kilometrů.

NASA releases amazing new pictures of Jupiter, showing several massive cyclones with intense wind speeds. @abc13houston pic.twitter.com/fCOMaxhNEP