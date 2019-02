Konec Opportunity na Marsu. Vozítko překonalo veškeré odhady

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) oficiálně odepsal marsovké vozítko Opportunity. Sonda, která na konci ledna oslavila 15 let na povrchu rudé planety, měla plánovanou životnost 90 dní. Tu ale o několik řádů překonala a hlásit se Zemi kvůli prachové bouři přestala až loni v červnu. Odborníci NASA naději na obnovu spojení neztráceli, nyní ale pokusy formálně ukončili.

"Dnes, po více než osmi set pokusech kontaktovat vozítko Opportunity, ohlašujeme konec úspěšné mise na Marsu," napsal na twitteru ředitel NASA Jim Bridenstine. Zároveň poznamenal, že vozítko Oppy, jak se zkráceně sondě říká, nakonec na povrchu pracovalo přes 14 let.

Poslední spojení se Zemí se odehrálo loni 10. června, kdy hustá prachová bouře zakryla západní okraj oblasti Perseverance Valley, kde se rover nacházel, a postupně pak celý Mars. Množství prachu v ovzduší způsobilo nedostatek slunečního svitu potřebného pro dobíjení baterií.

One of the most successful and enduring feats of interplanetary exploration, our @MarsRovers Opportunity is at an end after almost 15 years exploring the surface of Mars. Designed to last just 90 Martian days, here's a look at this record-setting mission: https://t.co/erVYRlyIOm pic.twitter.com/VEY0KbLxyz