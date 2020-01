Lidské tělo se průběžně ochlazuje, zjistili vědci

Běžná teplota lidského těla klesá. Už to není v průměru 37 stupňů Celsia, jak zjistila věda v devatenáctém století, ale podle nové studie badatelů ze Stanfordské univerzity jen 36,6 stupně. Vliv na teplotu organismu by mohly mít i klimatické změny, citují ze studie zveřejněné v odborném časopise eLife světová média.

Že má lidské tělo v průměru teplotu 37 stupňů, stanovil v roce 1851 na základě svých měření v podpaží zhruba 25 tisíc pacientů německý lékař Carl Reinhold August Wunderlich. Američtí vědci nyní porovnali 675 tisíc vzorků měření teploty od dob americké občanské války v šedesátých letech devatenáctého století přes údaje z výzkumu o výživě ze sedmdesátých let dvacátého století až po klinická data z databáze Stanfordu z nultých let jedenadvacátého století. Shromáždit se jim podařilo měření rozprostřená přes 157 let, která pocházela od 197 různých ročníků narození.

"Zjistili jsme, že muži narození na začátku devatenáctého století měli teplotu o 0,59 °C vyšší, než je teplota dnešních mužů," píše se ve studii. Byl tak doložen trvalý pokles o 0,03 stupně Celsia v každé dekádě. U žen se průměrná teplota od devadesátých let devatenáctého století snížila o 0,32 stupně Celsia - tedy o 0,029 °C každou narozeninovou dekádu.

"Změnilo se prostředí, ve kterém žijeme, včetně teploty v našich domovech, našeho vystavení mikroorganismům a včetně potravin, ke kterým máme přístup," řekla webu ScienceAlert vědkyně Julie Parsonnetová. "Měníme se fyziologicky," dodala.

Mezi faktory, které ovlivňují změnu tělesné teploty, patří zvyšování tělesné hmotnosti a úbytek chronických infekcí. Vědci se domnívají, že vliv na teplotu těla by v budoucnu mohlo mít oteplování klimatu. Zvláště pak v případě, že se objeví nové nemoci.