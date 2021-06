Miliardář a vizionář Elon Musk chce vyslat lidi na Mars

Své vize mění ve skutečnost. Americko-kanadský podnikatel jihoafrického původu Elon Musk se podílel na vzniku internetového platebního systému PayPal a z peněz za jeho prodej založil v roce 2002 technologickou společnost SpaceX pro vývoj kosmických raket.

Svět automobilového průmyslu zase změnil svými elektrovozyTesla. A realizuje i další pozoruhodné projekty. Tento vizionář, který se díky raketovému růstu svého majetku stal letos v lednu na chvíli nejbohatším člověkem planety, nicméně prohlašuje, že mu o hmotné věci až tak nejde a že jeho hlavním zájmem je urychlit vývoj cestování lidí do vesmíru. Také zastánce čisté energie nedávno přiznal, že trpí Aspergerovým syndromem, proslul svým nekonformním chováním, a také se často a rád vyjadřuje k řadě témat, hlavně na twitteru. V pondělí oslaví padesátiny.

Hlavní příčinou raketového růstu Muskova majetku v loňském roce bylo prudké zvýšení ceny akcií Tesly, které loni zpevnily o rekordních 743 procent. Musk je aktuálně je v žebříčku Forbesu na druhém místě a magazín jeho jmění odhaduje na 151 miliard dolarů (přes tři biliony Kč).

V poslední době budí Musk rozruch svými komentáři k bitcoinu i jiným digitálním měnám, které letos již několikrát rozkolísaly kurz bitcoinu. V únoru oznámil, že Tesla investovala do bitcoinů 1,5 miliardy dolarů a že začne bitcoiny přijímat jako platidlo. Kurz měny poté prudce vzrostl na nový rekord. V květnu znovu překvapil oznámením, že Tesla přestane bitcoiny přijímat - kvůli ohledům na životní prostředí v souvislosti s vysokým objemem energie, která se při těžbě bitcoinů spotřebovává. A v polovině června zase posílil kurz tvrzením, že Tesla obnoví transakce s bitcoiny, když těžaři, kteří ověřují transakce, budou více využívat obnovitelné zdroje energie.

Osobnost superúspěšného podnikatele přiblížilo jeho nedávné vystoupení v americké komediální show Saturday Night Live (SNL) . Tam mimo jiné uvedl, že trpí Aspergerovým syndromem, tedy lehkou formou autismu. V pořadu vysílaném živě také nešetřil vtipy na svůj účet a mimo jiné prohlásil: "Všem, které jsem kdy urazil, chci říct, že jsem přišel s novou verzí elektroaut a vysílám lidi na Mars ve vesmírné raketě. To jste si mysleli, že budu normální, pohodový chlápek?"

Nejvíc pozornosti poutá Muskův impozantní vesmírný program. Jeho společnost Space Explorations Technologies (SpaceX) dokázala vloni 30. května - v programu financovaném Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) - vyslat do vesmíru pilotovanou loď Crew Dragon, který se úspěšně připojila k ISS. Na palubě měla dvojici astronautů - Douglase Hurleyho a Roberta Behnkena -, kteří se tak stali prvními Američany vynesenými do vesmíru americkou technikou od ukončení programu raketoplánů. Od roku 2011 byly jediným dopravním prostředkem pro cestu na ISS ruské lodi Sojuz.

SpaceX také dokázala v roce 2015 také jako první vrátit první stupeň rakety na pevnou zem. Nejdražší část rakety se tak mohla začít používat opakovaně. A letos v březnu letěl jeden konkrétní první stupeň rakety Falcon 9 už podeváté a na oběžnou dráhu vynesl dalších 60 satelitů, které jsou pozorovatelné ze země jako řetěz světelných bodů. Projekt Starlink si klade za cíl zlepšit vysokorychlostní přístup k internetu z jakéhokoliv místa na Zemi, zejména z odlehlých oblastí. Na oběžnou dráhu bylo dosud vysláno 1800 satelitů, celkem jich chce Starlink rozmístit 12.000.

Muskovy aktivity jsou široké. V roce 2016 například založil firmu Neuralink, která bude vyvíjet technologie pro propojení lidských mozků s počítači. K tomu prohlásil, že "soupeření států o převahu v oblasti umělé inteligence bude nejpravděpodobnější příčinou třetí světové války". Je jedním ze sponzorů neziskové firmy Open A.I., která se zabývá výzkumem umělé inteligence, řídí nadace specializující se na vzdělání, obnovitelné energie či dětské lékařství.

Před časem Musk šokoval konceptem vysokorychlostního transportního systému hyperloop, který je založený na pohybu přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely. Mimo USA se o něm poté diskutovalo i v ČR a na Slovensku (stavba hyperloopu mezi Prahou, Brnem a Bratislavou). K tomu Musk založil firmu Boring Company, zaměřenou na stavbu dlouhých tunelů. Je také spoluzakladatelem a šéfem firmy SolarCity, která vyrábí a pronajímá solární panely.

V roce 2017 byl krátce i v poradním sboru nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, odešel ale po odstoupení USA od pařížské dohody o klimatu.

Rodák z jihoafrické Pretorie Musk v 17 letech utekl z domova, aby si v zemi "neomezených možností" (USA) splnil své sny. Později prý pro své podnikání zvažoval tři oblasti, které nejvíce ovlivní budoucnost lidstva: internet, zelenou energii a vesmír. Vše si splnil.

Začínal jako počítačový programátor. Jako dvanáctiletý prodal za 500 dolarů svůj první program - vesmírnou hru Blastar. V roce 1988 utekl do Kanady, kde měl příbuzné. A to kvůli tomu, že nechtěl nastoupit na vojnu v armádě, která utlačuje černochy. V roce 1992, po dvou letech na Queen's University, odjel do USA studovat podnikání na Pensylvánskou univerzitu.

V roce 1995 založil s o rok mladším bratrem Kimbalem (s nímž vede i firmu Tesla Motors a SpaceX) svou první firmu Zip2, která poskytovala software pro internetové publikování mediálním společnostem. O čtyři roky později Zip2 prodali firmě Compaq za 307 milionů dolarů. O čtyři roky později založil Musk firmu X.com, která vyvinula elektronický internetový platební systém. V roce 2000 fúzovala se svým konkurentem firmou Confinity, která se specializovala na podobný produkt PayPal. A právě z toho produktu se Muskovi podařilo udělat nejrozšířenější platební systém na internetu, který v roce 2002 koupila firma eBay za 1,5 miliardy dolarů. V roce 2015 se PayPal od eBaye oddělil.

V roce 2003 spoluzaložil Musk firmu Tesla Motors, v níž vedl zkonstruování prvního elektromobilu Tesla Roadster, prodávat se začal v roce 2008. Její první vůz pro masový trh, Model 3, je v současnosti nejprodávanějším elektromobilem na světě. I v Česku je stopa Tesly stále silnější. Celkem už těchto vozů v ČR jezdí přes tisíc. A v polovině června otevřela firma v Průhonicích u Prahy první centrum značky pro Českou republiku. (Cena vozů Tesla začíná na 1,3 milionu korun v případě Modelu 3, za nejdražší Roadster zákazník zaplatí přes čtyři miliony).

Musk byl ženatý s kanadskou spisovatelkou Justine Wilsonovou, která byla jeho láskou na univerzitě a s níž má pět synů. Později se dvakrát oženil a dvakrát rozvedl s anglickou herečkou Talulah Rileyovou. Vloni v květnu oznámil na twitteru, že jeho partnerka, zpěvačka Grimes, mu porodila syna. "X AE A-12 Musk," odpověděl na dotaz, jak se chlapec jmenuje. A nedávno prozradil, jak se toto jméno čte: Jako "kočka, která přeběhla přes klávesnici."