Mimozemšťané už nás mohli najít, tvrdí vědec NASA

V NASA se momentálně plně zabývají sondou InSight, která minulý týden úspěšně přistála na Marsu. Profesor Silvano P. Colombano, jeden z jejích vědců, však nyní od toho trochu odpoutal pozornost. Sepsal totiž krátký výzkumný dokument, v němž se zabývá inteligentní mimozemskou civilizací. Zprávu přinesly servery news.com.au a dailymail.co.uk.

Colombano tvrdí, že inteligentní život nemusí být vůbec takový, jaký si ho představujeme. "Jednoduše chci jen poukázat na to, že inteligence, kterou můžeme najít a která se může rozhodnout najít nás (pokud už tak neučinila), nemusí být vůbec vytvořena na bázi uhlíku jako my," píše ve svém dokumentu.

Počítačový vědec NASA nevylučuje ani to, že mimozemšťané mohou disponovat technologií, která je lidstvu hodně vzdálená. Konkrétně mluví o mezihvězdných letech. "Pokud přijmeme nový soubor předpokladů o tom, jaké formy vyšší inteligence a technologie bychom mohli najít, tak některé z těchto jevů by mohly sedět na specifické hypotézy. To bychom potom mohli začít s opravdovým bádáním," tvrdí.

Colombano nicméně připouští, že mezihvězdné lety mohou představovat pro nás "bariéru, kterou nerozbijeme ani během následujících tisíců let". Vše se však podle něj odvíjí od toho, jak budeme přemýšlet o různých formách života.

"Vezmeme-li v úvahu, že technologický vývoj naší civilizace započal asi před deseti tisíci lety a k nástupu vědeckých metodologií došlo až v posledních pěti stech letech, tak můžeme mít opravdový problém, co se týče předvídání technologického vývoje po další tisíciletí, natož třeba po období dalších šesti milionů let," uvedl Colombano.