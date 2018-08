Mladí lidé stráví sledováním v mobilu více než sedm hodin denně

Takřka pětina mladých lidí ve věku mezi 16-24 let je na svých mobilních telefonech tak závislá, že jejich sledováním tráví více než sedm hodin denně. Své mobily mladí kontrolují každých dvanáct minut. Oproti starší generaci je to velká digitální propast, jak vyplývá z analytické studie britské vládní agentury Ofcom, jejíž data zveřejnil ve své zprávě server The Telegraph.



Analýza odhalila, že mladí lidé ve zmíněném věku mají oproti zbytku populace až dvojnásobně vyšší pravděpodobnost toho, že budou on-line zhruba 50 hodin týdně, což je více než dva celé dny.

To mimo jiné ukazuje na digitální propast mezi generacemi. Jen jedno procento z lidí starších 65 let tráví až 50 hodin týdně on-line, šest procent pak z věkové skupiny 55-64 let. Naproti tomu u lidí mezi 18-24 lety je to 18 procent.

Z výsledků dále vyplynulo, že mladí Britové kontrolují svůj telefon v průměru každých 12 minut. To už experti označují za velký problém. Nadměrné používání mobilů, tabletů či počítačů s sebou podle nich přináší negativní důsledky, ať už v rovině, sociální, vztahové, pracovní nebo dokonce i po stránce duševního zdraví.

To, že jsou produktivnější, nemají-li připojení k internetu, si mladí lidé uvědomují. Přiznal to hned každý sedmý. Každý pátý připustil, že se cítí méně roztržitý. Více než polovina pak uznala, že jejich zařízení je vyrušují během přímé konverzace s rodinou nebo přáteli.

"Nemá to jen vliv na jejich vztahy a pracovní produktivitu, ale také na duševní zdraví. Minulý rok ukázala studie Oxfordské univerzity, že pro zachování dobrého duševního zdraví je u patnáctiletých maximální denní doba on-line čtyři hodiny. Poté už to má negativní důsledky," citoval The Telegraph Tanyu Goodinovou, zakladatelku poradenské firmy Time to Log Off ("Čas na odhlášení").

Výsledky ukázaly, že více závislé na svých telefonech jsou mladé ženy, přičemž mezi hlavní aktivity patří textování (53 procent) a prohlížení webu (44 procent). Celkově pak s mobilem v ruce tráví denně o půl hodiny více než muži.

Snaží se s tím bojovat

"Tato věková skupina si uvědomuje svou digitální závislost a snaží se to zmírnit," odhaluje Goodinová. Kupříkladu dvacetiletý student Keita Eriawan si stáhl aplikaci, která mu měří, kolik času na mobilu tráví. Snaží se tak mít přehled a postupně míru závislosti snižovat.

"Byl jsem zvyklý kontrolovat svůj mobil každých pět minut kvůli sociálním sítím nebo fotbalovým výsledkům," přiznal. "Dohromady to dělalo osm až devět hodin denně. Teď bych řekl, že to je zhruba polovina."